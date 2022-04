Reinisch reduziert um 100 Betten

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

„Businessgäste wird es in der Form wie früher nicht mehr geben“, ist Doris Reinisch überzeugt. Die Inhaberin des gleichnamigen Hotels glaubt, dass Großkonzerne bei Firmenreisen ein Einsparungspotenzial entdeckt haben. „Der Umwelt zuliebe finde ich das auch gut“, sagt Reinisch. Allerdings schlägt sich dieser Post-Coronatrend massiv in den Nächtigungszahlen nieder – derzeit liegt die Auslastung bei 32 Prozent. Blieb ein Gast während einer Firmenreise früher zwei Nächte, ist es heute maximal eine – wenn überhaupt eine Übernachtung geplant ist oder das Meeting nicht sowieso übers Internet stattfindet.

Die nächsten drei Jahre werde sich dahingehend auch nichts ändern, glaubt Reinisch. Daher hat die Hotelinhaberin eine Entscheidung getroffen: Sie lässt ihr Appartement-Haus in der Johann Resch-Gasse mit 34 Zimmern oder rund 100 Betten in ein Wohngebäude für Eigentumswohnungen umbauen.

180 Betten bleiben im gesamten Betrieb

Die Arbeiten laufen bereits auf Hochtouren. „Die Hülle bleibt, aber innen wird alles neu“, erklärt Reinisch.

„Mehrere Millionen Euro“ werden in den Umbau gesteckt. Die explodierenden Baupreise haben seit der ersten Kostenschätzung schon Mehrkosten von 32 Prozent verursacht. Foto: Gerald Burggraf

Anfang Herbst soll der Umbau des „mehrere Millionen Euro“ schweren Projekts beendet sein. Aus den bisher 34 Appartements werden dann 20 Wohnungen zwischen 40 und 115 m² mit Garten oder Balkon geworden sein. „Die Idee entstand eigentlich schon Anfang des Vorjahres“, erinnert sich Reinisch. Mit dem Umbau bleiben rund 180 Betten und nur acht Appartements über.

Die massive Reduktion um 100 Betten müsse man ob der veränderten Situation „akzeptieren“. Denn: „Noch drei Jahren zu warten ist keine Option, man muss am Markt konkurrenzfähig bleiben“, unterstreicht sie. Zumal Reinisch laufend in ihren Betrieb investiert. So entstand im Hotel-Haupthaus ein neuer Frühstücksraums, ein Billardzimmer und eine Raucherlounge.

