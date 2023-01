Schwechater Flughafen forciert neues Betriebsgebiet

Werbung

Die wirtschaftlichen Ambitionen des Flughafens reichen seit geraumer Zeit weit über jene des Kerngeschäfts „Luftfahrt“ hinaus. Allen voran positioniert sich der Airport als Betriebsstandort, vor diesem Hintergrund kam es zum Ausbau des Fischamender Betriebsgebiet West mit der Ansiedlung von Makita, DHL oder dem „Skylog Park“ des Immobilienentwicklers „Deutsche Logistik Holding“.

Doch wie Airportvorstand Günther Ofner nun im Zuge eines Pressegesprächs verriet, ist das Ende der Fahnenstange damit noch lange nicht erreicht. So hat die Flughafen Wien AG in der Vergangenheit im Bereich des VIP-Terminals künftige Projektflächen zusammengekauft. Alles in allem handelt es sich um ein etwa 60 Hektar großes Areal entlang der Bundesstraße B9 ab der „Niki Lauda Allee“ (ehemaliger Steinriegelweg) in Richtung Schwechat.

Laut Ofner die ideale Gegend für ein Betriebsgebiet, da sich in der unmittelbaren Nähe etwa die OMV-Raffinerie befindet und da die geplante zusätzliche A4-Abfahrt in diesem Bereich für „keine zusätzliche Anrainerbelastung“ führen wird.

Zusätzliche A4-Abfahrt als Direktanschluss

„Die Abfahrt soll 2025/2026 fertig sein“, verlautbarte der Flughafenchef. So konkret will der Autobahnbetreiber Asfinag das aber nicht bestätigen. Da man sich nach wie vor in einer „frühen Projektphase“ befindet, könne man keine seriösen Aussagen über einen Baustart geben. Auch wenn Ofners Ausführungen anderes erwarten lassen, steht man auch beim Flughafenprojekt „Betriebsgebiet“ an der Startlinie – oder noch nicht einmal dort.

Denn zwei Teilflächen sind als ehemalige Mülldeponien ausgewiesen. Die „Lechnergrube“ wie auch die „Flammgrube“ müssen vor einer Nutzung noch saniert werden – wann das passieren wird, ist unklar. Das Altlasten-Portal des Klimaschutzministeriums und des Umweltbundesamtes weist beide Deponien mit „erheblicher Kontamination“ aus, Hinweise auf den Zeitpunkt der Bereinigung gibt es keine.

Darüber hinaus sind die vorgesehenen 60 Hektar Flächen derzeit als „Grünland Land- und Forstwirtschaft“ gewidmet. Das heißt: Es bräuchte vor der Umsetzung eine behördliche Umwidmung, da erst dann die Nutzung als Betriebsgebiet rechtlich möglich ist.

Stadt wartet weitere Entwicklung ab

Grundsätzlich fallen Angelegenheiten der Raumordnung, wozu Widmungsangelegenheiten zählen, in den Verantwortungsbereich der Gemeinde. Doch in diesem Fall hat die Stadt Schwechat keine Ambitionen von sich aus aktiv zu werden – wie der formell zuständige Baustadtrat Simon Jahn (Grüne) im NÖN-Gespräch bestätigt. Vielmehr dürfte das geplante Betriebsareal ein Thema an höherer Stelle sein.

„Aufgrund der Lage wäre dort von Landesseite ein interkommunales Betriebsgebiet gewünscht“, weiß Jahn. Über ein regionales Raumordnungsprogramm des Landes soll künftig ausgewiesen werden, wo Betriebsgebiete sinnvoll sind und wo nicht – Gemeinden, die dann keine Möglichkeiten haben, sollen an interkommunalen Projekten finanziell mitnaschen dürfen.

Die Vorbereitungen dafür laufen aber noch, ein Abschluss ist bis Jahresende vorstellbar. Bis die Idee in einen rechtlichen Rahmen gegossen werden kann, wird es aber demnach noch dauern. „Wir warten jetzt auch einmal die Ergebnisse ab“, hält auch Baustadtrat Jahn fest.

Noch viele Fragezeichen

