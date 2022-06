Volksschule bleibt weiter „einklassig“

Werbung

22 Erstklässler und fünf integrierte Vorschüler werden im kommenden Jahr die 1. Klasse in der Mannswörther Volksschule besuchen. Doch angemeldet waren für den Schulstart mit September 32 Kinder. Da der 28. Schüler die Klasse geteilt hätte, müssen nun fünf Erstklässler nach Schwechat ausweichen.

Das sorgt vor allem in einem Fall für Ärger. Denn der künftige Erstklässler hat ein Geschwisterchen im Mannswörther Kindergarten. Logistisch wird das für die Eltern daher eine Herausforderung. Eine Freundin der Mutter wandte sich an die NÖN, um ihren Unmut kundzutun. „Ich finde es schlimm, wie einzelne Kinder aus ihrer Umgebung gerissen werden, nur damit man sich eine Klasse erspart“, ärgert sie sich. Zumal die Bestandsklasse dann aus ihrer Sicht mit 27 Kindern ohnehin „überfüllt“ ist. Die Mannswörtherin hofft auf ein Umdenken der Politik.

Raum vorhanden, Lehrkraft nicht

Allerdings sind hier der Stadtgemeinde alleine, die Hände gebunden. Denn: Neben einem weiteren Klassenraum bräuchte es eine zusätzliche Lehrkraft. Und die wird über die Bildungsdirektion NÖ zugeteilt. Doch Schwechat wird inklusive aller drei Katastralgemeinden als ein Schulsprengel betrachtet. „Wir haben uns bemüht, eine zweite 1. Klasse für Mannswörth zu bekommen“, unterstreicht Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) im Gespräch mit der NÖN. Doch ohne Erfolg.

Auf Gemeindeseite wäre man laut Baier vorbereitet. So ist der Werksaal seit dem Vorjahr bereits so weit hergerichtet, dass er als Klassenraum genutzt werden könnte. „Eine Sonderlösung war leider nicht möglich“, erläutert die Stadtchefin. Als Gegenmaßnahme wird die Gemeinde nun ab September einen Schulbus für die betroffenen fünf Kinder von Mannswörth nach Schwechat bereitstellen. Derzeit läuft die Suche nach einem Anbieter.

Bei der Bildungsdirektion geht man auf NÖN-Anfrage auf den konkreten Fall nicht ein. Die Volksschulstandorte in Schwechat wären „mit Ressourcen bedeckt“ worden. So wären zehn erste Klassen und zwei Vorschulklassen in der Ehrenbrunngasse für 267 Kinder vorgesehen. Das ergebe eine durchschnittliche Klassenschülerzahl von 22 bis 23 Kindern. Die Zuteilung zu den Standorten erfolge zudem durch den Schulerhalter, die Einteilung in die jeweiligen Klassen und der Lehrpersonaleinsatz obliege den Direktoren.

