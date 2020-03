Jetzt ging es schnell: Am Freitag bestätigte der Mineralölkonzern OMV Gespräche mit dem Staatsfonds Mubadala aus Abu Dhabi (Vereinigte Arabischen Emirate), heute Donnerstag wurde die Unterzeichnung einer entsprechenden Vereinbarung verlautbart. Die OMV übernimmt damit weitere 39 Prozent am Petrochemie-Unternehmen Borealis. Bisher hielt der Mineralölkonzern 36 Prozent. Mubadala behält 25 Prozent am Kunststofferzeuger sowie Anbieter von Basischemikalien und Pflanzennährstoffe.

Der Kaufpreis liegt bei rund 4,7 Milliarden Dollar (rund 4,1 Milliarden Euro), der Ankauf wurde bereits vom OMV-Aufsichtsrat durchgewunken. Beim Mineralölkonzern rechnet man mit einem Abschluss der Transaktion bis Ende des Jahres - vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden. Mit der Aufstockung der Anteile auf 75 Prozent will sich die OMV "für eine CO2-ärmere Zukunft neu positionieren".

Umfangreiches Verkaufsprogramm zur Finanzierung

"Diese Transaktion ist nicht nur ein weiterer Meilenstein in der Umsetzung unserer Strategie, sondern die größte Veränderung in der Geschichte der OMV", weiß Vorstandsvorsitzender Rainer Seele. Denn damit würde die OMV "zu einem globalen Öl-, Gas- und Chemiekonzern, dessen integriertes Geschäftsmodell vom Bohrkopf bis zu hochwertigem Kunststoff reicht und den Konzern für eine klimaverträgliche Zukunft neu positioniert“.

Finanzieren will der Mineralölkonzern, dessen Raffinerie in Schwechat direkt neben dem Borealis-Werk liegt, unter anderem mit einem Verkaufsprogramm in Höhe von rund zwei Milliarden Euro. So plant die OMV ihre Mehrheitsanteile von 51 Prozent an Gas Connect Austria an den Verbund zu verkaufen. Gas Connect Austria errichtet in Österreich Erdgas-Hochdruckleitungen. Zudem will sich der Konzern aus dem Tankstellengeschäft in Deutschland, wo man 287 Tankstellen in Bayern und Baden-Württemberg betreibt, zurückziehen.

Zu Borealis:

Borealis beschäftigt mehr als 6.900 Mitarbeiter in über 120 Ländern. Der Umsatz lag im Vorjahr bei 8,1 Milliarden Euro, der Netto-Gewinn bei 872 Millionen Euro. Nach dem Verkaufsdeal zwischen OMV und Mubadala hält die OMV bei 75 Prozent und Mubadala bei 25 Prozent.