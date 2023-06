Nächster Motorradunfall im Schwechater Stadtgebiet

Kurz vor 18 Uhr krachte es gestern Dienstag auf der Mannswörther Straße. Ein Motorradfahrer fuhr gerade mit seinem Bike vom Kreisverkehr kommende in Richtung Mannswörth. Zeitgleich rollte ein Pkw-Lenker mit seinem Auto vom Parkplatz vor dem Raffineriegelände auf die Straße. Trotz eines harten Bremsmanövers konnte der Motorradfahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und landete unsanft auf dem Asphalt.

Der Mannswörther verletzte sich glücklicherweise nur leicht am Bein und begab sich nach der Versorgung durch das Rote Kreuz auf eigenen Wunsch nach Hause. Die Polizei versucht nun die Schuldfrage zu klären, ein Alkoholtest verlief bei beiden Unfallbeteiligten negativ. Es war für die Schwechater Beamten jedoch der zweite Motorradunfall innerhalb von nur zwei Tagen - so war es am Montag bei der Einfahrt zur Postfiliale in der Sendnergasse zu einem folgenschweren Unfall gekommen: