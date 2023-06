1.186 gelbe Hoffnungsträgerinnen im Wettlauf um den Sieg

Was war das für ein Gedränge, als die vier Helferinnen und Helfer des SC Maria Lanzendorf am Samstagnachmittag (24. Juni) die 1186 Rennenten bei den Kaiserablässen in Achau auf die rund 1,8 Kilometer lange Reise geschickt haben. Jede dieser Gummienten hatte nur ein Ziel: den Paten, der vorgängig für sie 4 Euro Renneinsatz geleistet hatte, stolz zu machen und ihm oder ihr einen der vielen Preise zu sichern.

Immer wieder trieb der Wind ganze „Entenherden“ ans Ufer und die Ententreiberinnen und -treiber des SC Maria Lanzendorf hatten alle Hände voll zu tun, damit die „Sportlerinnen“ und „Sportler“ nicht strandeten oder durch Äste und Buschwerk am erfolgreichen Fortsetzen des Wettkampfes gehindert wurden. Am Ende setzte sich die Ente mit der Nummer 511 durch und bescherte Walter Stübler den Hauptpreis in Form eines 400-Euro-Einkaufsgutscheins für die SCS und den größten Pokal. Diese Preise, die von Christian Schuster und Franz Traschler überreicht wurden, nahm Helga Stübler später am Sportplatz stellvertretend für ihren Sohn in Empfang.

Ente Nummer 646 ließ sich am längsten Zeit und trudelte gemächlich als letztklassierte Teilnehmerin des 14. Entenrennens des SC Maria Lanzendorf im Ziel beim Affenbaum ein. Die (Schaden-)freude war groß, als am Abend Speaker Harald Gölles dem Publikum am Sportplatz den Namen des Besitzers der roten Laterne verriet: Bürgermeister Peter Wolf durfte sich mit einer Flasche Sekt trösten, dass sein Schützling den Turbo nicht hatte zünden können und sich offenbar statt aufs Tempo zu drücken ganz gemütlich die Gegend am Mitterbach angeschaut hat.

Die Rangliste des Entenrennens 2023: 1. Walter Stübler (Ente Nummer 511/ 400 Euro SCS-Gutscheine und ein Pokal). 2. Elektro Schmid (367/ 200 Euro SCS-Gutscheine und ein Pokal). 3. Manfred Steinhäusler (457 / 100 Euro SCS-Gutscheine und ein Pokal). 4. Gerlinde Rockenbauer (436). 5. Sofie Scheiblbrandner (8). 6. Christian Mittl (226). 7. Pizzeria Grado (689). 8. Lukas Schiller (759). 9. Nicole Neubauer (64). 10. Marius Pillwein (340). – Trostpreis (Flasche Sekt) für die letzte im Ziel eintreffende Ente: Bürgermeister Peter Wolf (646).