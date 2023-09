150 Leute feierten mit der Grünen Liste „das süße Leben“

Im zweiten Anlauf hat es geklappt. Die Rechnung, weil die Grüne Liste Maria Lanzendorf ihr Sommerfest mit dem Titel „La Dolce Vita“ am 5. August wegen der ungünstigen Wetterprognosen hatte verschieben müssen, ist aufgegangen. Obmann und Vizebürgermeister Christoph Lampert und seine Crew an Helferinnen und Helfern konnte am Freitagabend (1. September) 150 bestens gelaunte Gäste im Innenhof der Firma Secotec begrüssen.

Neben Musik von DJ Günther sorgten Alex Wandruschka und Manfred Breitlechner für Stimmung. Die beiden Musiker luden das Publikum zum Mitsingen italienischer Klassiker wie „Volare“, „Azzurro“ oder „Bella ciao“ ein. Obwohl die Liedtexte vorgängig verteilt worden sind, hielt sich die Lautstärke des Ad-hoc-Chors in Grenzen. Das sollte es aber mit Überraschungsgästen und Live-Musik noch nicht gewesen sein, denn Nora Gallina verdiente sich mit einer neapoletanischen Tarantella den Applaus des Publikums.

Italienisch ging es aber nicht nur akustisch zu und her. Getränke- und Speisekarte waren dem Anlass entsprechend abgestimmt und bei Limoncello, Prosecco, Rotwein aus dem Friaul und einer feinen Pinsa aus dem Foodtruck hielt vorübergehend die Italianità Einzug in Maria Lanzendorf. Bürgermeister Peter Wolf (SPÖ) und Gattin Angela genossen den lauen Abend ebenso wie die gemütlich Runde mit Inge Gareis, Hans Ettl, Ingrid Adamiker, Werner Habres und Grete Nowak.

„Es war ein wirklich tolles Fest“, durfte Christoph Lampert weit nach Mitternacht festhalten. „Mit 150 Gästen sind die im Vorfeld gehegten Erwartungen übertroffen worden.“ Trotz der vielen Besucherinnen und Besuchern wird die Grüne Liste das Fest mit einem (erwarteten) Minus abschließen. Dies auch deshalb, weil die Partei das Essen aus dem Foodtruck alimentiert und für die Gäste damit verbilligt hat. „Wir wollten einfach ein Fest feiern, nicht Gewinn machen“, sagte Lampert zu dieser „kundenfreundlichen“ Praxis.