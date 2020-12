So kann der Adventmarkt bei der Kirche aufgrund der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie heuer nicht stattfinden.

Damit die Vorfreude auf Weihnachten bei Groß und Klein dennoch nicht gänzlich beschnitten wird, haben sich wiederum 24 Privathaushalte, Organisationen und Vereine bereit erklärt, Weihnachtsfenster zu dekorieren und zu schmücken. So kann bei einem Spaziergang durch den Ort ein Adventkalender genossen werden. Aufgrund der besonderen Situation wird es keinen Ausschank geben, dem optischen Genuss tut dies aber keinen Abbruch.

Für eine Neuheit im Adventsprogramm sorgt kredenz.me, der Bio-Dorfladen an der Achauer Straße. Unter dem Titel „Weihnachtserlebnis“ werden am 11., 12., 18. und 19. Dezember besondere Momente geboten. Den Anfang macht am 11. Dezember ein Flöten- und Harfenkonzert. Und wer gerne aktiv mitgestalten und zum Beispiel eine Weihnachtsgeschichte lesen möchte, soll sich bis zum 4. Dezember melden.