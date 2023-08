Arbeiten auf der Baustelle werden wieder aufgenommen

In den letzten Wochen hat sich auf der Baustelle an der Hauptstraße 17 von Maria Lanzendorf nichts mehr bewegt. An den acht zu großen Teilen fertiggestellten Wohneinheiten ging nichts weiter und auch Umgebungsarbeiten fanden nicht statt. Im Ort tauchten Fragen auf, wann und ob es überhaupt weitergeht und das Bauprojekt, dessen Fertigstellung für den Frühsommer angedacht gewesen ist, zu einem guten Ende kommt.

Laut Novica Mijailovic von der für den Bau der Wohnungen zuständigen MaLa Projektentwicklungs GmbH soll der Stillstand bald ein Ende haben. Ab kommender Woche (28. August) werde wieder gebaut, sagt Mijailovic gegenüber der NÖN. „Die Arbeiten sind schon weit fortgeschritten. Der Estrich ist verlegt und zum Teil sind die Einheiten so gut wie belagsfertig. Die Hauptarbeiten, die jetzt noch anstehen, sind das Anschließen an den Kanal und an die Wasserleitungen sowie die Umgebungsarbeiten und der Bau der Parkplätze.“ Mijailovic rechnet mit rund drei Wochen Bauzeit bis zur Fertigstellung. Der auf Anfang Oktober festgelegte Einzugstermin für die künftigen Bewohner könne eingehalten werden. Der Abriss des vormaligen Gebäudes an der Hauptstraße 17 ist bereits im März 2022 erfolgt.

Die Gründe, weshalb es auf der Baustelle zwischen Hauptstraße und Badgasse zu Verzögerungen und zuletzt zum gänzlichen Stillstand gekommen ist, seien vielfältig, sagt Mijailovic. Das Jahr 2022 sei für die Bauindustrie insgesamt schwierig gewesen, da die rechtzeitige und wirtschaftlich vernünftige Materialbeschaffung – meist mit dem Krieg in der Ukraine begründet – zu einer Herausforderung geworden sei. Das habe zu Verzögerungen bis tief ins Jahr 2023 hinein geführt. Zudem hätten von ihm beauftragte Unternehmen die ausgehandelten Leistungen nicht zu seiner Zufriedenheit erbracht und er habe deshalb während des Baus andere Bauunternehmen ins Boot holen müssen.

Ein Teil der Wohneinheiten, die verkehrtstechnisch via Badgasse erschlossen werden, ist bereits verkauft worden. Offenbar noch zu haben ist mindestens eine Doppelhaushälfte. Das auf zwei Stockwerken insgesamt 142 Quardratmeter Wohnfläche umfassende Wohneigentum wird im Internet durch einen Wiener Makler aktuell für 559.000 Euro angeboten. Auch von den sechs Wohneinheiten (je 105 Quadratmeter Wohnfläche) der beiden Reihenhäuser sind noch nicht alle verkauft. Hier finden sich Verkaufsangebote von 439.000 bis 459.000 Euro im Internet.