Die Sitzung des Maria Lanzendorfer Gemeinderates ging am Mittwoch (22. März) mit einem Knalleffekt zu Ende. Unter dem letzten Tagesordnungspunkt mit dem Titel „Berichte“ meldete sich ÖVP-Obfrau Nicole Kramreither zu Wort und las eine Stellungnahme ihrer Partei vor. Und diese hatte es in sich. Inhalt der Stellungnahme: Die ÖVP hat beim Land Niederösterreich eine Aufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeister Peter Wolf (SPÖ) eingebracht.

Die ÖVP wirft dem Ortschef im Zusammenhang mit der noch nicht abgeschlossenen Sanierung des Kulturhauses (ehemals „Toscana“) fehlende Transparenz vor. „Viele Faktoren in diesem Bauprojekt wurden uns weder im Gemeindevorstand noch im Gemeinderat so kommuniziert, wie sie dann in der Realität umgesetzt wurden. Wichtige Informationen wurden uns vorenthalten, beziehungsweise so dargestellt, dass man im Nachhinein betrachtet eine Situation vorspiegelte, die nicht den Tatsachen entsprach“, heißt es in der Stellungnahme der ÖVP. Zudem seien die Abläufe und die Herangehensweise an das Bauprojekt der Gemeinde für die Kostensteigerung und den „Status der Nichtfertigstellung“ verantwortlich. Die ÖVP ortet diesbezüglich „massive Mängel“.

„Aufgrund unserer Verantwortungspflicht als Gemeinderäte gegenüber der Gemeinde und ihrer finanziellen Situation, sind wir, nach Rücksprache mit unseren Rechtsvertretern, einstimmig zu dem Beschluss gekommen, beim Land Niederösterreich eine Aufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeister Peter Wolf einzubringen und das komplette Projekt sowie dessen Umstände von einer unabhängigen externen Stelle in allen Bereichen prüfen zu lassen“, heißt es in Stellungnahme weiter.

Nimmt man die Rechnungsabschlüsse der Jahre 2021 und 2022 als Grundlage, dann hat die Gemeinde Maria Lanzendorf bisher 702.494 Euro in die Sanierung des Kulturhauses gesteckt. Zudem werden noch knapp 150.000 Euro an offenen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Während die Sanierungsarbeiten noch nicht zur Gänze abgeschlossen sind, wird der Betrieb durch den neuen Pächter langsam hochgefahren. Gäste werden im „Genuss- &Kulturwirtshaus Bruckner“ am dem 28. März bewirtet, hält Pächter Franz Bruckner fest. Bruckner führt bereits das „Schutzhaus Zukunft“ auf der Schmelz und wird künftig auch in Maria Lanzendorf Konzerte und Kabarett-Anlässe organisieren.

Hinweis der Redaktion: Bürgermeister Peter Wolf konnte für eine Stellungnahme zur jüngsten Entwicklung noch nicht erreicht werden. Sobald eine solche vorliegt, wird der Artikel entsprechend ergänzt.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.