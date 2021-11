Badeteich wird „trockengelegt“

Der nächste Sommer kommt bestimmt. Ob in Maria Lanzendorf wieder mit der „Wolke 7“, ist fraglich. Und ganz bestimmt nicht mit einem ursprünglich von den „Wolke 7“-Initiatoren Andreas Budin und Rene Hlavac geplanten Badeteich an der Achauer Straße.

Schon länger wird im Ort darüber getuschelt, dass diese Freizeitanlage in Leopoldsdorf einen Standort gefunden habe. In der Nachbarschaft des geplanten neuen Sportplatzes und gegenüber dem MAN-Gelände soll ein Badeteich und noch einiges mehr entstehen. „Zum jetzigen Zeitpunkt können ich und meine Geschäftspartner nichts über das Projekt sagen. Wir werden informieren, sobald alles fix ist. Das dürfte noch in diesem Jahr soweit sein“, sagt Andreas Budin auf Anfrage der NÖN.

Die Schmankerl Lounge „Wolke 7“ soll es 2021 wieder geben. Die Frage ist nur: Wo? In Maria Lanzendorf eher nicht. Die Ausgabe 2021 war im Vergleich zum ersten Betriebsjahr 2020 größer und hatte Anrainer wegen Lärmbelästigung auf den Plan gerufen. Auch hätte der Betrieb in dieser Form laut Bezirkshauptmann Peter Suchanek eine „Betriebsanlagengenehmigung nach der Gewerbeordnung“ benötigt, die offenbar nicht vorliegt.

Für Bürgermeister Peter Wolf (SPÖ) käme eine „Wolke 7“ in Maria Lanzendorf jedenfalls nur in der ursprünglichen, kleineren Form in Frage.