Auf dem Gelände des Pflegezentrums, also zwischen Hauptstraße und Badgasse, wird demnächst gebaut. Das durch die Grazer Firma adcura, die in der Steiermark diverse Senioren- und Pflegeheime auf privater Basis führt, betriebene Zentrum soll ausgebaut werden. Die Bettenkapazität soll dadurch von aktuell 108 um 53 Betten auf 161 Einheiten erhöht werden.

Laut Gerlinde Sollhard von der adcura-Unternehmensleitung werden in einem drei Stockwerke umfassenden und parallel zur Badgasse entstehenden Neubau Einzel- und Doppelzimmer sowie weitere für den Betrieb des Pflegezentrums notwendige Räume entstehen. Die Baupläne sind seitens der Gemeinde Maria Lanzendorf bereits geprüft worden und bald soll auch seitens des Landes „grünes Licht“ gegeben werden, heißt es auf eine entsprechende Anfrage der NÖN.

Baustart im Herbst

Erste Informationen deuteten darauf hin, dass der Baustart im September oder Oktober erfolgen wird. Dieser Termin dürfte aber gar noch etwas nach vorne geschoben werden.

„Wenn sämtliche Bescheide und Bewilligungen vorliegen, werden wir bereits im August mit dem Bau beginnen können“, sagt Manfred Kainz von der für die Planung und Umsetzung zuständigen KBG Spezial-Immobilien GmbH in Premstätten bei Graz. Die vorgesehene Bauzeit soll dabei rund 12 Monate betragen und die Kosten des Neubaus dürften sich laut Kainz auf rund neun Millionen Euro belaufen.

Dabei werden das bestehende Gebäude des Pflegezentrums und der Neubau mit einem Durchgang miteinander verbunden. Dank unter anderem einer Photovoltaikanlage auf der Dachfläche und einer Blockheizanlage setzen adcura und die KBG Spezial-Immobilien GmbH auf Nachhaltigkeit und Eigenenergie.

Das Hauptgebäude soll bald saniert werden

Derzeit ist bereits die Sanierung des im Jahr 2019 durch die damaligen Pflegeheim-Betreiber zugekaufte Liegenschaft an der Hauptstraße 23 (ehemals Strack Normalien) im Gang. Auch soll in den nächsten Jahren – frühestens aber ab dem Jahr 2023 – die Sanierung des bestehenden Hauptgebäudes in Angriff genommen werden.