Billa-Abriss startet mit 11. Juli

Am Samstag (9. Juli) schließt der Billa-Supermarkt in Maria Lanzendorf. Vorerst und bis zum 24. Oktober. In dieser Zeit – es sind bis zur Wiedereröffnung 107 Tage, in denen die Bevölkerung auf ihren Nahversorger im Ort verzichten muss – wird das Gebäude Ecke Hauptstraße/Wiener Straße abgerissen und weicht einem Neubau.

Bis vor Weihnachten 2015 war in diesem Haus ein Zielpunkt und ab Mai 2016 der Billa beheimatet.

Während der Bauzeit bleibt die in einem Nachbargebäude beheimatete Trafik ohne Einschränkung geöffnet. Im neuen, flächenmäßig leicht größeren Supermarkt wird dann auch die Trafik integriert sein.

