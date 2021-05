Der Mann erlag am Mittwochnachmittag seinen Verletzungen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag in einer Aussendung mit. Der Pensionist war zunächst ebenso wie seine schwer verletzte 82-jährige Lebensgefährtin aus dem Gebäude gerettet worden. Beide waren per Notarzthubschrauber ins Spital geflogen worden.

Der Brand war zu Mittag ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Brand soll laut vorläufigen Ermittlungen durch eine Zigarette verursacht worden sein. Weitere Erhebungen werden durchgeführt.