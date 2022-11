Christian Schuster kehrt an die SPÖ-Spitze zurück

Die SPÖ-Ortspartei von Maria Lanzendorf hat einen neuen Obmann. Christian Schuster (61) ist am Mittwochabend (9. November) anlässlich der Jahreshauptversammlung der Partei einstimmig in dieses Amt gewählt worden. Schuster, der vor rund 35 Jahren diese Position schon einmal innehatte, sich später aus der Kommunalpolitik zurückgezogen und seine Aktivitäten 2010 wieder aufgenommen hat, löst in dieser Funktion Thomas Cech ab.

Cech legte im Sommer 2022 das Obmann-Amt verärgert und frustriert zurück und ließ sich damals in der NÖN mit dem Satz "es ist sinnlos geworden" zitieren. Aktuell ist Cech weiterhin als SPÖ-Gemeinderat tätig.

Gefragt nach seinen primären Zielen für die SPÖ Maria Lanzendorf sagt Christian Schuster: "Ich will neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter für die SPÖ gewinnen und gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen für die Gemeinderatswahlen 2025 einen qualitativ hochstehenden Wahlvorschlag ausarbeiten. Zudem soll die Ortspartei auch eine Art Ideenbörse für die Weiterentwicklung der Gemeinde sein."

Neu übernimmt auch Bürgermeister Peter Wolf innerhalb der Ortspartei eine Funktion. Der bisher parteilose Ortschef wurde stets durch die SPÖ unterstützt und ist jetzt offiziell Mitglied der sozialdemokratischen Bewegung. "Ich glaube, dass es in den derzeit so turbulenten Zeiten notwendig ist Flagge zu zeigen, um eine Stärkung jener Partei zu erreichen, welche die Interessen der Menschen – und nicht einiger weniger – nach meiner Ansicht am besten umsetzen kann", sagt Wolf gegenüber der NÖN. Selbst sieht sich der Anwalt politisch im "rechten Flügel der SPÖ" zu hause.

Mit Gregor Lodner hat die Ortspartei neu einen geschäftsführenden Parteisekretär im Führungsgremium.

So präsentiert sich die neue Parteispitze:

Obmann: Christian Schuster. – Obmann-Stv: Michael Lippl. – Kassaverwaltung: Angela Wolf. – Kassaverwaltung Stv: Peter Wolf. – Schriftführung: Gerlinde Vitecek. – Schriftführung Stv: Helmut Tobes. – Geschäftsführender Parteisekretär: Gregor Lodner. – Rechnungsprüfung: Robert Rohrhan, Chrisitian Kogl, Robert Hasitschka.

