Das lange Warten auf den Strom

Nach mehreren Wochen Bauzeit steht sie nun also in voller Pracht am Billa-Parkplatz, die Ladestation für E-Fahrzeuge. Allerdings ist sie seit Tagen mit Absperrungen gut vor einem allfälligen Zugriff geschützt und dadurch nicht in Betrieb. Auf die Frage, wann Kunden Strom „tanken“ können, heißt es seitens der Firma Rewe als Standortgeber lediglich: „demnächst“.

Dieses „demnächst“ könnte sich aber noch hinziehen, denn seitens der Firma Shell, die als Betreiber der Ladestation auftritt, hat die NÖN folgende Antwort erhalten: „Da diese Ladestation derzeit noch nicht in unserer Shell-Recharge-Landkarte in der Shell Recharge-App angezeigt wird, ist es aktuell nicht möglich, konkrete Angaben zur Inbetriebnahme zu geben“. Wenn dann aber der Strom mal fließt, dann kann dieser entweder mit der Shell-Ladekarte oder aber mit Verwendung der Debit- und Kreditkarte bezogen werden.

Dazu, weshalb die Ladestation nicht gemeinsam mit dem Billa-Neubau und der Neu-Gestaltung der Parkplätze vor dem Maria Lanzendorfer Supermarkt erstellt worden ist, wollten sich gegenüber der NÖN weder der Standortgeber noch der Betreiber äußern. Die Bauzeit habe sich so lange hingezogen, weil es zu „Zeitverzögerungen durch Ressourcenverfügbarkeit und Bewilligungen“ gekommen sei, teilt die Medienabteilung der Rewe-Gruppe mit.