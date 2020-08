Auf die Straße, fertig, los… unter dem Titel "Wohnstraße, wir kommen" hat der Verein Dorferneuerung am Samstag ein mobiles Grätzeltreffen in Maria Lanzendorf organisiert. An vier – jeweils mit Traktor und großem, mit Tischen und Getränken beladenem Anhänger angesteuerten – Standorten sind die Menschen zusammen gekommen und haben sich über jegliche Parteicouleur hinweg zu unterschiedlichen Themen ausgetauscht.

"Wir wollten mit dieser Aktion die Leute vor die Haustüre und auf die Wohnstraße locken und so zeigen, dass dieser Lebensraum auch genützt werden kann. Wohnstraßen gehören den Anwohnern", sagte Vereinsobfrau und Grünen-Gemeinderätin Claudia Steindl. Noch immer werde die Wohnstraße von vielen primär als Verkehrsweg gesehen, obschon diese ja eigentlich viel mehr sei. Der Verein Dorferneuerung wollte in Erinnerung rufen, dass auf der Wohnstraße gespielt werden soll und darf, und dass bauliche Maßnahmen den Verkehr so einbremsen und Orte schaffen, damit man als Fußgängerin oder Fußgänger auch für einen Schwatz stehen bleiben kann.

Weil der Sommer 2020 aufgrund der besonderen Situation Aktivitäten wie Feuerwehrfeste mit vielen sich treffenden Menschen verunmöglicht hat, habe man im kleineren, überschaubaren Rahmen zu dezentralen Treffen einladen wollen, ergänzte Steindl.

Und diese Idee hat derart gut funktioniert, dass doch einige Dorfbewohner das mobile Fest genützt haben, und an sämtlichen vier Standorten aufgetaucht sind.

In einem extra aufgelegten Gästebuch notierten die Festbesucherinnen und -besucher Anregungen und Wünsche, um das Leben in der Wohnstraße noch angenehmer werden zu lassen. Und diese Möglichkeit wurde auch rege genützt. Ideen und auch klar formulierte Wünsche darüber, wie Wohnstraßen noch attraktiver gemacht und die fahrenden Autos besser verlangsamt werden können, fanden den Weg in dieses Buch. "Das Gästebuch geht danach als Arbeitspapier an den Obmann des Umwelt-, Verkehrs- und Dorfentwicklungsausschuss", sagte Steindl und kündigte an, die "Wohnstraße, wir kommen"-Aktion an neuen Standorten bald wiederholen zu wollen. Vielleicht schon im kommenden Herbst.