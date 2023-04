Das neue Kulturhaus wurde „eingetanzt“

Das Kleingarten-Kränzchen gehört in Maria Lanzendorf in die Reihe von Veranstaltungen, die schon eine gewisse Tradition haben. Nach den Corona-Jahren 2020, 2021 und 2022 konnten Sylvia und Michael Lippl endlich wieder zum gemütlichen Beisammensein einladen. Rund 60 Personen folgten dem Ruf und tanzten zu den Klängen des Duos „Hollywood“ das renovierte Genuss- und Kulturwirtshaus Bruckner (vormals „Toscana“) so richtig ein. Schlager, Rock'n'Roll, Austro-Pop oder Tanzmusik – Ewald Franaschek und Raimund Marth kennen die Rhythmen, die zuerst ein noch zögerliches Wippen mit dem Fuß, dann ein schon etwas enthusiastischeres Taktklopfen mit den Fingern und am Ende den beschwingten Gang zur Tanzfläche auslösen.

