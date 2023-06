Das Wetter hat den Pfarrheurigen etwas eingebremst

Pünktlich um 15 Uhr, dem Moment des offiziellen Beginns des Pfarrheurigen in Maria Lanzendorf, hat am Samstag (10. Juni) der Regen eingesetzt. Auch wenn die Regenmengen überschaubar gewesen sind, so haben es doch viele potenzielle Besucherinnen und Besucher vorgezogen, nicht mehr außer Haus zu gehen. Das bekam, in Form eines im Vergleich zu den Vorjahren geringeren Publikumsaufmarsches, auch das Organisationsteam des Pfarrheurigen rund um Sabine Horwath und Claudia Hasitschka zu spüren.

Über größeren Zuspruch haben sich Pater Michele Pezzini und Bruder Clemens Brecher, der für die Kinder ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm auf die Beine gestellt hatte, am Sonntag gefreut. Zwar haben sich die Wolken bis in den späten Nachmittag hartnäckig über der Wallfahrtskirche Maria Lanzendorf gehalten, aber es ist immerhin trocken geblieben. So sind sich ab der Mittagszeit die freien Plätze weniger geworden und das Fest im Pfarrhof und in den Räumlichkeiten des Klosters hat Fahrt aufgenommen. Damit sind nach metereologisch bedingten Startschwierigkeiten auch die Bratwürsteln, der Schweinsbraten, die Kartoffelpuffer und – natürlich – die von Marion Schwarzenbarth, Angelika Mattl und Eveline Haberg angebotenen Süßspeisen in den erwarteten Mengen über den Ladentisch gegangen.