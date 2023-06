Maria Lanzendorf Das Genuss- und Kulturwirtshaus ist nun auch offiziell eröffnet

Pächter Franz Bruckner (links) und Maria Lanzendorfs Bürgermeister Peter Wolf beim Bierzapfen. 16. Juni 2023. Foto: Peter Gerber Plech

N ach langer und kostenintensiver Renovationszeit ist das Gasthaus Bruckner (vormals Toscana) in Maria Lanzendorf mit einem Fest und rockigen Klängen am 16. Juni offiziell wieder eröffnet worden. Der neue Name „Genuss- und Kulturwirtshaus“ ist Programm.

Speisen und Getränke werden im Genuss- und Kulturwirtshaus Bruckner (vormals Toscana) schon seit einigen Wochen serviert. Gestern ist offiziell die Neueröffnung des Lokals gefeiert worden und gegen 200 Besucherinnen und Besucher haben mitgefeiert. Bis sich aber das Gasthaus in frischem Glanz hat präsentieren können, sind viele Monate der Sanierung und des Umbaus – zum Beispiel der Küche – ins Land gezogen. Ursprünglich ist man seitens des Maria Lanzendorfer Gemeinderates von Umbau- und Sanierungskosten in der Höhe von 400.000 Euro ausgegangen. Bis heute ist aber mehr als die doppelte Summe in das gemeindeeigene Gebäude investiert worden. „Wir sind bei rund 1,1 Millionen Euro, die der Umbau und die Sanierung gekostet haben", sagte Bürgermeister Peter Wolf (SPÖ) gegenüber der NÖN. Während den Arbeiten seien immer wieder neue Sanierungsfälle aufgetreten und beispielsweise die Lüftung, die man eigentlich nur hatte renovieren wollen, musste komplett ersetzt werden. Solche Dinge und die Lieferschwierigkeiten und steigende Kosten während der Corona-Zeit hätten das Projekt einerseits verteuert und andererseits für die Verzögerung der Fertigstellung gesorgt, so Wolf. Kamel Rokbani (Restaurantleiter), Bürgermeister Peter Wolf, Dagmar Brandtner (Pächterin), Pater Michele Pezzini und Vizebürgermeister Christoph Lampert (v.l.). Foto: Peter Gerber Plech Der Samstagabend (16. Juni) gehörte aber nicht der politischen Aufarbeitung der Sanierung, sondern viel mehr der Freude darüber, dass nun im Genuss- und Kulturwirtshaus wieder Leben eingekehrt ist. Und der neue Name des Lokals soll Programm sein. Pächter Franz Bruckner und Pächterin Dagmar Brandtner werden dafür sorgen, dass sowohl der Genuss – durch Speisen und Getränke – wie auch die Kultur ihren Platz finden. „Wir werden uns bemühen, viele bekannte Künstler nach Maria Lanzendorf zu bringen und werden stets für gutes Essen besorgt sein", versprach Dagmar Brandtner in ihrer kurzen Rede. Diese wurde, wie auch die Begrüßung von Bürgermeister Wolf und die anschließende Segnung durch Pater Michele Pezzini, nur von wenigen Leuten im Saal verfolgt. Viele der gemütlich im Gastgarten weilenden Gäste haben gar nicht mitbekommen, dass im Haus drinnen der offizielle Akt über die Bühne geht. Danach durfte gefeiert werden. Die Austropop-Coverband Live&pur „rockte" das Haus und brachte die Gäste bis zu später Stunde zum Mitsingen und Tanzen. Die sechs Musiker und die eine Musikerin aus dem Wiener Raum bestritten so quasi den Prolog für weitere kulturelle Veranstaltungen. Bereits gebucht sind Rudi Kandera und Lali (22. Oktober/Frühschoppen), Mike Supancic (14. November), Flo und Wisch (21. November), Joesi Prokopetz (28. November) und Roland Düringer (10. April 2024). FB Gemütliches Beisammensein im Gastgarten. Pater Michele Pezzini spendet den Segen. Finanz, Politik und Klerus (v.l.): Joachim Reitmeier (Raiffeisenbank Schwechat), Angela Wolf, Bürgermeister Peter Wolf und Pater Michele Pezzini. Viktor Cander (Gemeinderat Himberg), Peter Wolf (Bürgermeister Maria Lanzendorf), Pächterin Dagmar Brandtner und Ernst Wendl (Bürgermeister Himberg). Kurt Jansa, Sänger der Band Live&pur. Kurt Jansa, Sänger der Band Live&pur. Siegi Keglovits, Gitarrist der Band Live&pur. Der Sound von Live&pur lockte auch einige auf die Tanzfläche. Der Sound von Live&pur lockte auch einige auf die Tanzfläche. 1 /9 Foto: Peter Gerber Plech Foto: Peter Gerber Plech Foto: Peter Gerber Plech Foto: Peter Gerber Plech Foto: Peter Gerber Plech Foto: Peter Gerber Plech Foto: Peter Gerber Plech Foto: Peter Gerber Plech Foto: Peter Gerber Plech