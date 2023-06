Die besondere Fronleichnamsprozession auf vier Rädern

Seit 2020, also seit dem ersten Corona-Jahr, kommt die Fronleichnamsprozession in Maria Lanzendorf und Lanzendorf verändert daher. Die Idee von Patrick Leiner, als Village DJ während der Lockdown-Zeit die Musik zu den Menschen zu bringen, wurde von der Kirche übernommen, 2020 und adaptiert und zum ersten Mal gemeinsam mit Patrick Leiner umgesetzt. Seit 2021 findet die „Jesus on the road“-Tour in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Maria Lanzendorf statt.

Im Anschluss an die heilige Messe begaben sich Bruder Clemens und Pater Michele Pezzini auf dem Pritschenwagen des Maria Lanzendorfer Bauhofs auf eine Tour durch die beiden Dörfer. Die Anzahl der Gläubigen, die sich an den insgesamt 11 Segnungsorten eingefunden haben, war überschaubar, wogegen die Feuerwehren von Maria Lanzendorf und Lanzendorf die besondere Prozession mit stattlichen Delegationen empfangen haben. Aber die „Jesus on the road“-Tour wurde von bis zu 20 Fahrradfahrerinnen und -fahrern begleitet und die Live- und spätere Video-Übertragung auf Facebook hatte bis kurz vor 13 Uhr bereits mehrere hundert Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht.

Fronleichnam gehört zu den Hochfesten der katholischen Kirche und steht im Zusammenhang mit dem letzten Abendmahl von Jesus und seinen Jüngern. Gefeiert wird Fronleichnam jeweils am zweiten Donnerstag nach Pfingsten.