Dolezal-Lesung erneut abgesagt

Die „Lese-Video-Show“ des Purkersdorfer Film- und Vidoeproduzenten Rudi Dolezal findet in Maria Lanzendorf keine große Anhängerschaft. Die wegen mangelndem Interesse vom 23. September auf den 3. November verschobene Veranstaltung ist erneut – und diesmal definitiv – abgesagt worden. Der hübsche Veranstaltungssaal im Genuss- und Kulturwirtshaus Bruckner bleibt am Freitag also leer.

Erneut hat sich der Vorverkauf für die Veranstaltung als äußerst zähe Angelegenheit erwiesen und es wurden nur wenige Karten verkauft. Dabei dürften der mit 30 Euro hoch angesetzte Ticketpreis und die im öffentlichen Raum kaum wahrnehmbar gewesene Werbung ursächlich mitbeteiligt gewesen sein.

Rudi Dolezal hat mit Queen insgesamt 32 Musikvideos produziert und dabei eine besondere Verbindung zu den Bandmitgliedern – speziell zum als Farrokh Bulsara geborenen und Ende 1991 als Freddie Mercury verstorbenen Frontmann – aufgebaut. Menschen, die gerne etwas mehr über die gemeinsame Geschichte von Dolezal und dem charismatischen Freddie Mercury wissen möchten, können sich im 2022 erschienenen Buch „My Friend Freddie“ informieren.

Als nächste Veranstaltung im Genuss- und Kulturwirtshaus Bruckner steht das Programm „Grand Hotel Supancic“ von und mit dem Kabarettisten Mike Supancic im Kalender. Die „Doku über das wohl unbekannteste Spitzenhotel der Welt“ geht am 14. November (20 Uhr) über die Bühne. Die Ticketreservierung ist via tickets@martinsevents.at möglich. Eine Woche später, am 21. November, treten Flo und Wisch in Maria Lanzendorf auf und am 28. November gibt sich Joesi Prokopetz mit „Pest of“ die Ehre im Kulturhaus.