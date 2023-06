Eine Verschiebung „rettet“ die Gemeinderatssitzung

Den Außentemperaturen entsprechend heiß ist es am Mittwochabend im klimatisierten Gemeinderatssaal von Maria Lanzendorf zu und her gegangen. Mandatare von ÖVP und SPÖ haben sich mit lauter Stimme gegenseitig der Lächerlichkeit bezichtigt und dabei kurzzeitig das eigentliche Thema aus den Augen verloren. Die hitzige Diskussion, die dem verbalen Schlagabtausch vorausgegangen ist, hatte sich um ein Bauprojekt an der Bahnstraße 1 gedreht.

Auf dem an die Bibliothek anschließenden Grund will die MLBP01 Projekt GmbH aus Wien einen elf Wohneinheiten (inklusive einer Notwohnung) umfassenden Neubau errichten. Vorgesehen ist ein Gebäude der Bauklasse 3 (wie das Gemeindeamt/die Bibliothek). Gemäß Bebauungsplan der Gemeinde sind auf einem Teil – rund 25 Prozent – der zu bebauenden Fläche aber lediglich Gebäude der Bauklasse 2, also in geringerer Höhe, zulässig. Deshalb hätte der Gemeinderat eine entsprechende Änderung der Vorschriften beschließen müssen.

Die ÖVP ist diesem Projekt an der Sitzung skeptisch begegnet und will laut Gemeinderat Ewald Angetter „den dörflichen Charakter des Ortes“ nicht gefährden. Zudem hat Gemeinderat Christian Kramreither moniert, dass die Vertreter der Volkspartei eine genauere Präsentation des Projektes seitens des künftigen Bauträgers sehen möchten. Deshalb hat Kramreither eine Verschiebung des Geschäftes auf die Gemeinderatssitzung von Anfang August verlangt. Daraufhin ist der heftige Disput zwischen den Gemeinderäten Christian Kogl (SPÖ) und Kramreither entstanden.

Im Raum ist gar die Drohung gestanden, dass die ÖVP-Fraktion die Sitzung verlassen werde. Dies hätte zur Folge gehabt, dass der Gemeinderat aufgrund diverser entschuldigter Absenzen nicht mehr beschlussfähig gewesen wäre, die restlichen – laut Bürgermeister Peter Wolf (SPÖ) teils dringenden (Personal-)Geschäfte – nicht hätten behandelt werden können und die Sitzung hätte abgebrochen werden müssen. Letztlich ist der Verschiebung auf die August-Sitzung zugestimmt worden und der Gemeinderat hat im nicht-öffentlichen Teil die anstehenden Punkte zu Ende bringen können.

Weiter hat der Gemeinderat Maria Lanzendorf …

... beschlossen, dass die Firma Photinus GmbH beauftragt wird, die öffentliche Beleuchtung der Kleingartenstraße zu installieren. Vorgesehen ist eine mit Solarleuchten betriebene Anlage.

…beschlossen, der Firma Strabag den Auftrag zu erteilen, um 62.000 Euro mit einer Kamerafahrt das Maria Lanzendorfer Kanalsystem auf allfällige Schäden hin zu überprüfen.

…darüber informiert, dass eine provisorische Sanierung der Schlaglöcher im Belag der Badgasse in der kommenden Woche (ab 26. Juni) in Angriff genommen wird. Die endgültige Sanierung wird, nachdem diverse Zuleitungen ersetzt/erneuert worden sind, im Jahr 2024 in Angriff genommen.

… der Pfarre Maria Lanzendorf für dringend notwendige Arbeiten an der Isolation der Räume im Kloster 7.500 Euro als Subvention zugesagt. Die Pfarre hätte gerne 10.000 Euro gehabt, ÖVP und SPÖ dachten an 5.000 und stimmten letztlich dem von Vizebürgermeister Christoph Lampert (Grüne Liste) vorgeschlagenen Kompromiss von 7.500 Euro zu.

… diverse Subventionen gewährt. Zum Beispiel für das vom örtlichen Sportverein organisierte Fußball-Camp 2023 in der Höhe von 18 (für den Fußballkindergarten) respektive 30 Euro pro Kind/Woche, für das Sportcamp Nowotny ebenfalls 30 Euro pro Maria Lanzendorfer Kind, für den Gesangverein Zwölfaxing 200 Euro und für das Hospiz Mödling 109 Euro.