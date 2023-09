Eine zweite Chance für Bücher und Brettspiele

In vielen Familien, in welchen der Nachwuchs dem Kindesalter entwachsen ist, liegen sie herum. Oft nicht mehr verwendet auf dem Dachboden, im Keller oder Wirtschaftszimmer. Kinderbücher und Brettspiele für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 bis 14 Jahren. Dafür, dass diese einst so lieb gewonnenen Artikel wieder ihrem ursprünglichen Zweck zugeführt werden, haben die beiden Maria Lanzendorfer Gemeinderätinnen Nicole Kramreither (ÖVP) und Gerlinde Vitecek (SPÖ) eine Aktion ins Leben gerufen.

„Gib Büchern und Brettspielen eine zweite Chance“. Unter diesem Titel ruft das Duo auf, gebrauchte und nicht mehr verwendete Spielsachen und Bücher den lokalen Schulen – der Volksschule und der IMS – für deren Schulbüchereien oder für die Spielecke zur Nachmittagsbetreuung zu überlassen. Wer derartige Artikel hat, kann diese von Montag (25. September) bis Mittwoch (27. September) jeweils von 8 bis 12 (am Mittwoch auch zwischen 13 und 18 Uhr) am Gemeindeamt von Maria Lanzendorf abgeben.