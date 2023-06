Maria Lanzendorf Erstmals Live-Musik am Monatsmarkt

Erstmals spielte am 24. Juni 2023 mit den "Golden Boys" eine Live-Band am Monatsmarkt Maria Lanzendorf. Vorne (v.l.) Herbert Rupp und Alois Tesar, hinten die Marktorganisatoren Gerlinde Rockenbauer und Josip Peran. Foto: Peter Gerber Plech

I mmer etwas Neues am Monatsmarkt in Maria Lanzendorf. Am Samstag (24. Juni) spielte erstmals ein Duo Live-Musik.

Der Maria Lanzendorfer Monatsmarkt ist mehr als „nur“ ein Markt. Der Dorferneuerungsverein, allen voran die umtriebigen Gerlinde Rockenbauer und Josip Peran, setzen alles daran, dass der monatliche Marke im Ort zu einer fixen Veranstaltung in jeder Agenda der Maria Lanzendorferinnen und Maria Lanzendorfer wird. Mit einem Gewinnspiel haben die beiden im April bereits etwas Neues eingeführt und am Samstag (24. Juni) kam eine weitere Neuheit hinzu. Herbert Rupp (Tasten/Gesang) und Alois Tesar (Gitarre/Gesang) nahmen als Duo „Golden Boys“ die Marktbesucherinnen und -besucher mit auf eine musikalische Reise durch die Welt des Schalgers. Da gab es für die very guten „Steirermen“aus Amsterdam stammende Tulpen mit auf den Weg nach Griechenland, wo von Udo Jürgens besungener Wein kredenzt worden ist, bevor es – unter anderem – in die italienienische Hauptstadt ging, wo sich dann die „Golden Boys“ mit einem herzlichen „arrivederci“ verabschiedeten. Trotz aller Bemühungen ist der Strom an Besucherinnen und Besuchern aus dem Ort überschaubar. Diejenigen, die gelegentlich oder auch regelmässig dabei sind, äussern sich sowohl über das Angebot wie auch über die Qualität der Ware sehr positiv. Weshalb der Markt, der mittlerweile zu einem regelmässigen Treffpunkt geworden ist, nicht noch mehr Menschen aus dem Ort anzulocken vermag, bleibt ein ungelöstes Rätsel.