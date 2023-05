Maria Lanzendorf Fitness und Blumengrüße am „Women's Day“

Lesezeit: 2 Min PG Peter Gerber Plech

Ein Teil der Maria Lanzendorfer Smovey-Gruppe (v.l.): Karin Prucha, Sabine Glatz, Elfi Weitz, Elisabeth Brestak und Monika Köck. Foto: Peter Gerber Plech