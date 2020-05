Frische Spargeln und Frühkartoffeln zum Mittagessen? Einen Paradeiser für zwischendurch oder eine Portion Erdbeeren zum Abendessen? Kein Problem, auch bei einer kurzfristig gefällten Entscheidung sind – täglich von 8.30 bis 18.30 Uhr – Aleksander und Dragana Jovanovic für die Kunden da.

Seit Anfang Mai und noch bis Ende Juli betreibt das Ehepaar aus Inzersdorf in Maria Lanzendorf, von der Gemeinde auf dem brachliegenden Baugrund gegenüber dem Gemeindehaus liegenden Gelände vermietet, einen Obst- und Gemüsestand. "Wir sind Teil eines Familienbetriebes, in welchem die Eltern und auch mein Bruder sowie meine Schwester mitarbeiten", erklärt Aleksander Jovanovic. Insgesamt betreibt die Familie Ivanovic fünf in der Region verteilte Verkaufsstellen.

Gesetzt wird auf regionale/nationale Produkte. Aktuell besteht das Sortiment aus Spargeln aus dem Marchfeld, Erdbeeren aus der Steiermark, Äpfeln, Paradeisern, Kartoffeln/Frühkartoffeln und frischem Knoblauch. "Unser Ziel ist es, österreichische Produkte anzubieten, die wir persönlich und direkt ab Hof beziehen und weiterverkaufen. Wenn die entsprechende Saison anbricht, werden wir Wachauer Marillen, Kirschen, Zwetschgen, Brombeeren und Himbeeren – mehrheitlich aus dem Burgenland – anbieten können."