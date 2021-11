Gemeinde legt an Größe zu

Ein 2018 durch die Gemeinderäte in Leopoldsdorf und Maria Lanzendorf mit entsprechenden Grundsatzentscheiden eingeleitetes „Geschäft“ kommt zum Abschluss. Im Bereich des Kreisverkehrs Wiener Straße und Industriestraße werden ab 1. Jänner rund 41.000 m² den Besitzer wechseln. Damit liegt die Wiener Straße künftig gänzlich im Gemeindegebiet von Maria Lanzendorf und kann laut Straßengesetz zur Gemeindestraße umgewidmet werden.

Dieser seitens des Gemeinderates lange gehegte Wunsch wird zur Folge haben, dass die Straße in absehbarer Zeit verkehrsberuhigt und dem Transit-Schwerverkehr entgegengewirkt werden kann.

„Da wegen anderer Großprojekte die finanziellen Mittel fehlen, kann nicht 2022 mit einem Rückbau gestartet werden“, gibt allerdings Bürgermeister Peter Wolf (SPÖ) zu Protokoll.

Er stellt aber in Aussicht, dass „die Verkehrsberuhigung durch eine Temporeduktion und eine Überwachung mit Radar rasch umgesetzt werden kann“. Das von Leopoldsdorf an Maria Lanzendorf abgetretene Gebiet, so die Absicht von Wolf, soll in einem weiteren Schritt dann auch gekauft und so endgültig an Maria Lanzendorf übergehen. Zudem soll bald ein Ideenwettbewerb für die Neugestaltung des Kreisverkehrs initiiert werden.