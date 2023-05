Großer Erfolg für den Frühlings-Wandertag des SC Maria Lanzendorf

Nach dem kürzlich erfolgten Trainerwechsel läuft es der Kampfmannschaft des SC Maria Lanzendorf in der Gebietsliga der Fußballer nach zwei Siegen wieder bestens. Und auch abseits des Rasens darf der Verein, ganz zur Freude von Obmann Gregor Lodner, einen Erfolg verbuchen: der 31. Frühlings-Wandertag, durchgeführt am 1. Mai 2023, lockte über 500 Personen unter den freien Himmel. Um die 400 Personen nahmen die Wanderstrecke – entweder 12 oder gar 22 Kilometer – unter die Füße und weitere gut 120 Gäste erfreuten sich am Angebot von Küche und Restaurant am örtlichen Sportplatz. Die mit 73 Teilnehmenden zahlenmäßig größte Wandergruppe stellte die Nachwuchsabteilung des Sportvereins. Deshalb durfte Maskottchen MaLaBu aus den Händen von Organisator Christian Schuster und Obmann Gregor Lodner den größten der acht bereitgestellten Pokale in Empfang nehmen.

Die Rangliste „größte Wandergruppe“ des 31. Frühlings-Wandertages des SC Maria Lanzendorf: 1. Nachwuchs SC Maria Lanzendorf (73 Teilnehmende). 2. Feuerwehr Maria Lanzendorf (56 Teilnehmende). 3. Kumpferlwanderer (37 Teilnehmende). 4. Kleingarten (22 Teilnehmende). 5. Nussbaumgasse (18 Teilnehmende). 6. Pfadfinder Maria Lanzendorf/Lanzendorf (16 Teilnehmende). 7. Die Coolen (11 Teilnehmende). 8. Schwarzer Rabe (8 Teilnehmende).

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.