Neubau in Bahnstraße: Grünes Licht für zusätzliches Stockwerk

An der Bahnstraße 1 in Maria Lanzendorf steht ein zwei Stockwerke hohes Wohnhaus (Bauklasse 2). Dieses wird in absehbarer Zeit einem Neubau weichen, der auf drei Stockwerken insgesamt 11 Wohneinheiten Platz bieten soll. An der Sitzung vom Mittwochabend hat der Gemeinderat der für einen Bau der Bauklasse 3 (11 Meter Höhe) notwendigen Änderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes zugestimmt. Wie schon an der Juni-Sitzung, als dieses Geschäft vertagt worden ist, gab es Diskussionen zu diesem Bauvorhaben.

Im Juni verlangte die ÖVP-Fraktion eine Präsentation des Bauvorhabens im Rahmen der nächsten Gemeinderatssitzung. Architekt Bora Akcay von der Maybe ZT-GmbH erläuterte anhand von Plänen und mit einem Video die aktuelle Bebauungs-Idee für das an die Bibliothek (bereits Bauklasse 3) anschließende Grundstück. Neben Eigentumswohnungen, die nach heutigem Stand nach Fertigstellung in gut zwei Jahren um die 800.000 Euro kosten könnten, sind auch eine Kleinwohnung (Notwohnung) und ein Lagerplatz geplant, die von der Gemeinde genutzt werden sollen.

Ob diesem Nutzungsangebot sah sich die ÖVP-Fraktion „irritiert“, weil der Bauträger so der Gemeinde quasi ein „Zückerchen“ verspreche und im Gegenzug auf eine Änderung der Bauklasse hoffe. Auch, dass der Verkauf der 22 Parkplätze nicht verpflichtend an den Wohnungskauf gekoppelt ist, löste seitens der größten Oppositionspartei Kritik aus. ÖVP-Obfrau Nicole Kramreither betonte die Gefahr, dass die künftigen Wohnungsbesitzerinnen und -besitzer, statt einen teuren Parkplatz auf dem Grundstück zu kaufen, womöglich ihre Fahrzeuge auf öffentlichem Grund in der Nähe zum Wohnhaus abstellen könnten. Zudem widerspreche das geplante Gebäude der Idee des „leistbaren Wohnens“ und würde den Zuzug aus dem Großraum Wien befeuern, statt der ansässigen Bevölkerung von Maria Lanzendorf neue Optionen zu eröffnen.

Auch das Thema Hausverwaltung wurde seitens der ÖVP aufgegriffen. Es gibt ein Gerücht, wonach ein Vorvertrag mit der Firma Wertwolf aus Mödling bestehen soll. Geschäftsführerin dieser Firma ist Angela Wolf, die Ehefrau des Maria Lanzendorfer Bürgermeisters Peter Wolf, der seinerseits Gesellschafter von Wertwolf ist. „Das ist definitiv nicht mehr als ein Gerücht. Ich habe keinen Kontakt mit dem Bauträger und ich habe auch keinerlei Angebot für eine allfällige Immobilienverwaltung abgegeben“, sagt Angela Wolf auf Anfrage der NÖN.

Bora Akcay betonte, dass die gezeigten Pläne und das Video Momentaufnahmen seien und bis zur Projekteinreichung auch noch Änderungen gemacht werden könnten. Akcay rechnet, nachdem der Gemeinderat der Änderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes mit 12 Ja-Stimmen (SPÖ und Grüne Liste), 5 Nein-Stimmen (ÖVP-Fraktion und Thomas Cech) und einer Enthaltung (Gerlinde Vitecek/SPÖ) zugestimmt hat, mit rund einem halben Jahr Planungsphase und eineinhalb Jahren Bauzeit.

Weiter hat der Gemeinderat Maria Lanzendorf ...

… einstimmig der zu erwartenden Ausgabe in der Höhe von 54.000 Euro für die Sanierung der Pumpsysteme der Kanalanlage zugestimmt. Mit den Arbeiten werden die Firmen GWT aus Leobersdorf und die Elektro Schmidt aus Maria Lanzendorf beauftragt.

… Subventionen für „Lesen mit Andrea“ (180 Euro), das Frauenhaus Mödling (250 Euro) und für den Verein „Chronisch Krank“ (125 Euro) beschlossen.

… auf Initiative von ÖVP-Obfrau Nicole Kramreither die Organisation eines Erste-Hilfe-Kurses für Gemeinderätinnen und -räte angeregt.