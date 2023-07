Gute Stimmung nach langer Zwangspause beim FF-Fest

Heiße Temperaturen, kühle Getränke, schmackhaftes Essen, Musik und geselliges Beisammensein. Fünf der wichtigsten Zutaten, welche das dreitägige „Feuerwehr-Festmenü“ in Maria Lanzendorf geprägt haben. Bei der Eröffnung des Festes am Freitagabend erwähnte Kommandant Harald Maier die innerhalb der Feuerwehr herrschende Vorfreude auf das besondere Wochenende. „Nach drei Jahren ohne Feuerwehrfest sind wir wieder zurück. Ich wünsche allen drei schöne Tage bei der Feuerwehr Maria Lanzendorf“, sagte Maier.

Die Festbänke auf dem Platz hinter dem Feuerwehrhaus waren von Freitag bis Sonntag durch Vertreterinnen und Vertreter sämtlicher Generationen gut bis sehr gut besetzt und die Helferinnen und Helfer standen im Dauereinsatz. Unter anderem auch Michael Kleiber, der nach seinem Wegzug aus dem Ort vor gut einem Jahr das Kommando über die Feuerwehr Maria Lanzendorf zurückgelegt hatte. Da Küche und Getränkeausgabe trotz des neuen Systems und dank des Personals gut funktioniert haben, konnte zum Beispiel auch die lustige Truppe mit Martin Nestelberger, Dominik Schnaitl, Nina Ulrich, Nadja Marik, Theresa und Florian Fetter einen gemütlichen Samstagabend verbringen.

Mit dem Frühschoppen ließ die Feuerwehr Maria Lanzendorf das Fest Ausgabe 2023 am Sonntag ausklingen. Und gemäß Harald Maier gilt die Vorfreude bereits dem Fest im kommenden Jahr. „Es war unglaublich heiß. Schön, dass trotzdem so viele Menschen gekommen sind. Es war sicher kein Rekordjahr, aber die Besucherzahl war so in Ordnung“, bilanzierte der Kommandant. Die lange (Corona-)Pause und die sich direkt auf die Geldbörsen der Bevölkerung auswirkende Teuerung hätten womöglich ihren Teil dazu beigetragen, dass die Phase, während welcher nur noch wenige freie Sitzplätze zur Verfügung gestanden hatten, nicht eine lange anhaltende gewesen ist, so Maiers Mutmaßung.

„Aber wir sind auf jeden Fall zufrieden. Gefreut hat mich die Unterstützung im Service oder hinter den Zapfanlagen von Nicht-Mitgliedern unserer Feuerwehr. Das zeigt, dass unsere Arbeit im Ort geschätzt wird.“ In diesem Dank eingeschlossen sind unter anderem auch Dominik Gleissner und Vizebürgermeister Christoph Lampert. Der Kommandant der Feuerwehr Lanzendorf spuhlte als Kellner seine Kilometer im Dienste der Nachbar-Feuerwehr ab und der Politiker der Grünen Liste sorgte am Zapfhahn für Getränke-Nachschub.