Bald ist Halbzeit auf „Wolke 7“. Vor mehr als 50 Tagen hat die Sunset-Lounge in Maria Lanzendorf ihren Betrieb aufgenommen, und noch während 70 Tagen wird es auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Blazey möglich sein, Urlaubsstimmung vor der Haustüre genießen zu können.

„Wir sind überwältigt, wie gut unser Projekt angekommen ist“, zieht Initiator Andreas Budin Zwischenbilanz. Das Konzept der chilligen Sunset-Lounge ist trotz im Vorfeld hörbar gewordener Unkenrufe aufgegangen.

Budin macht den Erfolg der „Wolke 7“ nicht nur an der Besonderheit der Coronazeit fest. „Dass die Leute weniger auf Urlaub gefahren und mehr daheim geblieben sind, hat uns zu Beginn etwas geholfen. Aber die letzten Tage haben gezeigt, dass unser Angebot einfach gefällt.“ Und er hat viel Lob für seine Besucherinnen und Besucher. „Keine Zwischenfälle, kaum Reklamationen – wir sind sehr zufrieden“.

„Die Resonanz aus der Bevölkerung auf die Wolke 7 ist praktisch durchwegs positiv“, bestätigt Maria Lanzendorfs Bürgermeister Peter Wolf (SP). Die Gemeinde habe zum Start einige Auflagen erlassen, um die „tolle Idee nicht durch negative Stimmung“ zu beeinträchtigen“. Man habe sich an diese Auflagen gehalten und sich bemüht, gerade auf die in der Nähe wohnende Bevölkerung Rücksicht zu nehmen, so Budin.

Noch bis Ende Oktober wird es den After-Work-Treffpunkt geben. Und Budin kündigt an, dass die „Wolke 7“ auch im Jahr 2021 aufsperren wird.