Hilfe für tanzende Kakteen und streikende Kaffeemaschinen

Wenn der tanzende und singende Kaktus (vgl. Video unten) seinen ihm zugedachten Aufgaben im Kinderzimmer nicht mehr nachkommt, die Kaffeemaschine nicht mehr will oder der Elektro-Rasenmäher nicht mehr die volle Leistung bringt, dann kommen Reinhard Schönbauer und – am 7. April zum ersten Mal – Hubert Scheiblbrandner zum Einsatz. Dieses Duo sucht in einer ersten Diagnose nach den Gründen für die „Arbeitsverweigerung“ der Geräte, rückt diesen mit Werkzeugen zu Leibe und gibt – im Idealfall – den Gegenständen die Funktionstüchtigkeit zurück.

„Bei rund zwei Dritteln der uns vorgelegten Geräte haben wir helfen können“, sagt Erwin Bräuer. Der Gemeinderat der Grünen Liste hatte die Idee für diesen Reparatur-Treff, der als Hilfe zur Selbsthilfe gedacht war. Rund drei Viertel der Personen, die mit einem defekten oder nur noch halb funktionierenden Gegenstand vorbeikommen, seien Frauen, erzählt Bräuer. Weshalb das so ist, erschließe sich ihm nicht. „Vielleicht haben die Männer Hemmungen, weil sie das Gerät nicht selbst wieder zum Laufen gebracht haben“, mutmaßt Bräuer.

Dass es aber gar nicht so einfach ist, den mitgebrachten Kaffeemaschinen, Sodastreamern, Laptops oder Controllern für die Playstation ein zweites Leben zu schenken und eventuelle Hemmungen für den Besuch beim Reparatur-Treff deshalb unbegründet sind, bestätigt Reinhard Schönbauer, der seit dem ersten Reparatur-Treff im Mai 2022 mit an Bord ist. „Beim elektro-mechanischen Geräten, zum Beispiel bei Kaffeemaschinen, ist die Chance groß, dass wir sie wieder zum Laufen bringen. Bei elektronischen Dingen ist es hingegen ungemein schwierig, eine Reparatur durchführen zu können. Aber wir versuchen auch da unser Bestes.“

Am Karfreitag landeten in den ersten eineinhalb Stunden des Treffs die unterschiedlichsten Dinge auf dem Reparatur-Tisch: ein Radio, ein Laptop, ein Sodastreamer, ein tanzender/singender Kaktus, ein Ventilator, und ein Controller für eine Playstation sowie ein Rasenmäher. Beim singendenden und tanzenden Kaktus will „Bastler“ Hubert Scheiblbrandner noch nicht aufgeben und daheim einen weiteren Reparaturversuch starten. Beim Playstation-Controller konnte das geschickte Duo ebenso nicht helfen wie bei einem Ventilator, dessen Elektromotor nicht mehr zu retten war. Beim Rasenmäher wurde der Fehler im kaputten Lager zwar ermittelt, eine Reparatur aber war nicht mehr möglich. Das Radio hingegen spielt wieder den Lieblingssender des Besitzers. „Leider konnten wir dieses Mal nur zwei von acht Geräten reparieren. Wir werden aber auch am 5. Mai an den kommenden Veranstaltungen versuchen, defekten Dingen ein zweites Leben zu geben“, verspricht Erwin Bräuer.

Dafür, dass auch das zweite Wort im Begriff Reparatur-Treff vollumfänglich zutrifft, sorgen jeweils Karin Bräuer und Claudia Steindl. Die beiden versüßen den auf einen erfolgreichen Eingriff bei ihren Mitbringseln hoffenden Menschen mit Kaffee und Kuchen die Wartezeit – wenn diese denn nicht selbst tatkräftig bei der Reparatur mithelfen. Wenn die Menschen dann mit ihren Geräten wieder heimwärts gehen, geben die einen oder anderen nach dem gratis durchgeführten Service und dem genossenen Kaffee gerne ein Trinkgeld. Dieses fließt in die Anschaffung neuer Werkzeuge und Ersatzteile. Alles mit der Intention, dass der Reparatur-Treff auch im zweiten Jahr des Bestehens eine Erfolgsgeschichte wird.

