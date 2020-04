Noch muss sich Michaela Beck selber im Spiegel ihres neuen Friseurgeschäftes in anschauen. Mit 2. Mai aber wird die Maria Lanzendorferin in ihrem Wohnort, genauer in den Räumen des ehemaligen Postgebäudes an der Hauptstraße 43, ihr Friseurgeschäft eröffnen und Kundinnen und Kunden empfangen können.

Für die 45 Jahre alte Michaela Beck wird es eine Rückkehr sein. Von 1990 bis 1993 absolvierte sie bei Jacqueline Keglovits die Ausbildung zur Friseurin und Perückenmacherin und arbeitete danach während vielen Jahren – und bis zur eigenen Selbständigkeit – im Salon an der Rosengasse.

Zurück in Maria Lanzendorf

„Ich war dann während drei Jahren auch als mobile Friseurin unterwegs und in den letzten sieben Monaten hatte ich mein Geschäft in Ebergassing. Nun kehre ich nach Maria Lanzendorf zurück“, sagt Michaela Beck. Und diese Rückkehr ist mit ihrer ehemaligen Lehrmeisterin und jetzigen guten Freundin Jacqueline Keglovits abgesprochen.

„Ich werde nicht ihre Konkurrentin sein“, betont Beck. Vielmehr wolle sie dafür sorgen, dass dann, wenn Jacqueline Keglovits in absehbarer Zeit in Pension gehen wird, in Maria Lanzendorf weiterhin eine Auswahl an Friseur-Geschäften bestehen bleibt.

Mehr noch. Denn in den dem Friseurgeschäft angeschlossenen Räumlichkeiten sollen zudem so bald wie möglich ein Masseur und eine Fußpflegerin einziehen und ihre Arbeiten aufnehmen. Damit würde an der Hauptstraße also so etwas wie ein kleines Beauty-Center entstehen.