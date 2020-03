Die rasante Ausbreitung des Coronavirus CoV-2 löst seitens der österreichischen Bundesregierung Maßnahmen aus. Eine immer wieder mit Nachdruck geäußerte Empfehlung betrifft die Reduktion sozialer Kontakte – gerade auch für die ältere Bevölkerung. Damit die Versorgung für jene Menschen, die aus Selbstschutz daheim bleiben sollten, gewährleistet werden kann, hat Katharina Riha eine Art Nachbarschaftshilfe ins Leben gerufen.

„Ich biete den zur Risikogruppe gehörenden Menschen an, dass ich für sie Einkäufe im Supermarkt oder in der Apotheke erledige und diese nach Hause bringe“, erklärt die 19-Jährige, die kürzlich als Gemeinderätin der Grünen angelobt worden ist. Der von der Studentin am Donnerstag via Facebook lancierte Aufruf ist nicht ungehört geblieben. Mittlerweile hat sich eine Gruppe von sieben jungen Menschen aus Maria Lanzendorf gefunden, die gemeinsam diesen Service anbieten und in die Tat umsetzen zu wollen. „Ich bin durch einen in einem größeren Wiener Wohnhaus verteilten Brief mit ähnlichem Inhalt auf die Idee gekommen und war der Meinung, dass so etwas auch in unserem Dorf organisiert werden müsste“, sagt Katharina Riha gegenüber der NÖN. Kurz nach ihrem Eintrag auf Facebook hätten sich auch schon die ersten Leute gemeldet, die aktiv mittun möchten.

Unterstützung bekommt Katharina Riha auch von Seiten des Bürgermeisters und des Gemeindeamtes. Unter der Führung von Bürgermeister Peter Wolf (SPÖ) und Amtsleiter-Stellvertreterin Sabine Horwath ist eine Telefonnummer in Betrieb genommen worden, an welche sich Bürgerinnen und Bürger in dringenden Fällen wenden können. Eine entsprechende Mitteilung in Form eines offiziellen Schreibens (siehe Foto) wird am Samstag in den Briefkästen der Gemeindebevölkerung liegen. Die neue Telefonnummer ist aber kein Ersatz für die Notfallnummern von Polizei, Feuerwehr oder Rettung. Die während 24 Stunden betreute Nummer ist für Menschen gedacht, die ihr Zuhause nicht verlassen sollen oder können, aber dennoch einen Bedarf an Dingen des täglichen Lebens wie Lebensmitteln, Toilettenartikeln, Medikamenten oder Tierfutter haben. „Ich stehe mit den Apotheken der Umgebung in Kontakt und darf, wenn ich das entsprechende ärztliche Rezept vorlegen kann, Medikamente auch für Drittpersonen beziehen“, sagt Katharina Riha.

„Durch Zusammenarbeit und Kooperation werden wir diese Zeit gut überstehen“, ist die Studentin und Jungpolitikerin überzeugt. Der neue Nachbarschaftsservice beschränkt sich auf das Gemeindegebiet von Maria Lanzendorf, dürfe aber von anderen Gemeinden gerne „kopiert“ werden.