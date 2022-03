Konzertreihe für die Ukraine

Werbung

In der Wallfahrtskirche Maria Lanzendorf findet am 3. April (18 Uhr) der Abschluss einer kleinen Konzertreihe mit Joseph Haydns im Jahr 1787 komponiertem Werk „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz“ statt.

Auftreten und das Werk präsentieren werden das von Andrea Wiesinger, Gesangspädagogin der Musikschule Südheide, gegründete Vokalensemble „Voces Vici“ und das Streichquartett „Arcoversum“ (Leitung Maria Patera).

Die Konzerte hätten bereits in der Karwoche 2021 aufgeführt werden sollen, doch die Veranstaltungen fielen den Corona-Maßnahmen zum Opfer. Jetzt ist die Zeit reif und Haydns Musik soll dank des Reinerlöses für die Aktion „Nachbar in Not“ Licht, in Form von Hilfe in die Ukraine bringen.

Die Termine: 1. April (19 Uhr) Schlosskapelle Ebergassing – 2. April (19 Uhr) Bründlkirche Rauchenwarth – 3. April (18 Uhr) Wallfahrtskirche Maria Lanzendorf, mit freier Spende. Der Erlös geht an die Aktion Nachbar in Not.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.