7:3 endete die Testpartie des SC Maria Lanzendorf gegen den Wiener Oberliga-Verein Triester. Doch das Spielergebnis war letztlich maximal zwei- wenn nicht sogar nur drittrangig.

Denn ein brutales Foul gegen Maria Lanzendorfs Marcel Ebinger löste in der Folge tumultartige Szenen am Sportplatz in Favoriten aus. Nach der Kung Fu-Einlage und einer Würgeattacke an SC-Spieler Patrick Weber mussten zwei Spieler mit Rot vom Feld.

