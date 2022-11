Lösung für Bärenpark fehlt noch

Immer wieder haben sich in jüngerer Vergangenheit Anwohnerinnen und Anwohner des Bärenparks in den sozialen Medien über Nachtruhestörungen oder Belästigungen verbaler oder nonverbaler Art – inklusive Verunreinigung durch über den Zaun in die Gärten geworfener Dinge – beschwert.

Der Gemeindevorstand hat sich dieser Angelegenheit auf Initiative der ÖVP angenommen und im August wurde auf der von der örtlichen ÖVP betriebenen Facebook-Site „We love Maria Lanzendorf“ eine baldige Lösung für den Spielplatz in Aussicht gestellt.

Die Variante einer automatischen Schließanlage, damit die Benützungszeiten eingehalten werden, kommt allerdings laut Bürgermeister Peter Wolf (SPÖ) aus zwei Gründen nicht in Frage.

„Die Kosten stehen in keinem brauchbaren Kosten-Nutzenverhältnis. Zudem muss jeder, der mal drinnen ist, das Tor als Fluchtweg öffnen können und kann so anderen Personen wieder den Zutritt ermöglichen.“ Noch teurer käme die Gemeinde die Beauftragung einer Wach- und Schließgesellschaft zu stehen, damit die Zugänge kontrolliert abgeschlossen würden.

Aktuell steht deshalb gemäß Wolf als Verbesserungsmaßnahme die Pflanzung von Sträuchern/Buschwerk als Abgrenzung zu den Nachbargrundstücken im Vordergrund. Diese soll zur „richtigen Pflanzzeit“ dann auch erfolgen. Zudem kann sich der Bürgermeister als weitere Maßnahme im Ort eine Ausweitung der Kameraüberwachung – nicht nur den Bärenpark betreffend – vorstellen.

