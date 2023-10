Männergesundheit im Zentrum des Interesses

Wie steht es mit meinem Körperfett-Anteil? Wieviel Muskelmasse hat mein Körper und bin ich gut in der „Balance“? Solche und weitere Fragen haben sich am Freitag (6. Oktober) die Maria Lanzendorfer Männer im Gemeindesaal beantworten lassen können. Oder vielleicht besser: hätten sich beantworten lassen können. Denn der von Gemeinderätin Dagmar Madl (parteilos) und der Organisation „Gesundes Maria Lanzendorf“ organisierte Anlass hätte mehr Zuspruch verdient. Nur rund 20 Männer nahmen das Angebot an.

Ein möglicher Grund für den bescheidenen Zustrom könnte die lange fehlende, öffentlichkeitswirksame Werbung sein. So jedenfalls lautete der Tenor jener Besucher, die sich vor dem Gemeindeamt dann bei Sturm, Bier und Wein über das zuvor im Saal gehörte unterhielten und dieses bei Teil 2 des „Men'sDay“, beim Thema Genuss, etwas vertieften.

Diejenigen, die vor Ort waren, haben aber einiges über ihren Körper lernen können. Sei es bei Reaktions- und Balance-Tests und dem spielerischen „Schmetterlinge-Fangen“ auf der Challenge Disc oder aber bei einer Körperfett-Messung und der „Spinal Mouse“-Untersuchung des Rückens.

Nach dem „Womans Day“ von Anfang Mai war also im Herbst die Reihe an den Männern. Was plant Organisatorin Dagmar Madl für das kommende Jahr? „Ich habe im Sinn, ähnliche Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren sowie für Kinder anzubieten. Dabei kann ich mir die Zusammenarbeit beispielsweise mit dem Pflegezentrum und dem Kindergarten gut vorstellen.“ Man darf also gespannt sein.