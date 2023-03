Monatsmarkt startet mit Neuheit in Saison 2023

Werbung Ebm tech GmbH Anzeige Ganz ohne Begrenzungskabel

Die Winterpause ist vorbei und die Standbetreiber bringen ihre Waren wieder zum Monatsmarkt nach Maria Lanzendorf. Der Verein Dorferneuerung organisiert jeweils am Vormittag des letzten Samstags in den Monaten März bis November diesen Anlass. Angeboten werden unter anderem Backwaren, Gemüse, besondere Biersorten, Honig, Köstlichkeiten aus Südtirol, Käse, Gewürze, Grillhendln und – zum Frühlingsbeginn sehr beliebt – Blumen und Osterdekorationen.

Als Neuheit bieten die Organisatoren 2023 drei Mal (März, Juni und September) im Jahr ein Gewinnspiel an. Es müssen drei Fragen zu den anwesenden Standbetreiberinnen/Standbetreibern beantwortet werden und es gibt – zur Verfügung gestellt und finanziert von lokalen oder regionalen Firmen – Marktgutscheine in der Höhe von 30, 20 und 10 Euro zu gewinnen. Am Samstag (25. März) machten sich doch einige Marktbesucherinnen und -besucher mit dem Teilnahmeschein auf die Suche nach den richtigen Antworten. Nach der Auslosung konnten die glücklichen Gewinnerinnen/Gewinner kurz vor Marktschluss ihre Preise entgegen nehmen.

Hassan Sohsah (links) hat Trockenfrüchte, Nüsse und Gewürze im Angebot. Foto: Peter Gerber Plech

