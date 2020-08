Nein, ein Zufall ist das definitiv nicht. Die Nägel, die auf dem Güterweg zwischen Wiener Straße und Leopoldsdorfer Straße mehrfach ausgestreut worden sind, waren von Menschenhand mechanisch so verbogen, dass sie nachhaltigen Schaden an den Reifen von Fahrzeugen hinterlassen. Schäden sind bisher sowohl an landwirtschaftlichen Fahrzeugen, wie auch Personenwagen entstanden.

Leidtragende dieses gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sind – neben anderen Personen – Sabine Berger und ihr Lebensgefährte Andreas Nell. „Wir hatten innerhalb einer Woche an zwei Fahrzeugen vier Patschen zu beklagen“, sagt Sabine Berger bei einem Lokalaugenschein mit der NÖN am Montag. Beide benützen diesen sich im Gemeindebesitz befindenden Güterweg, um unter anderem die Felder nördlich dieses Weges bestellen zu können. „Auch mit dem Pkw befahren wir gelegentlich diesen Weg, damit wir nicht verbotenerweise durch die als Wohnstraße ausgewiesene Leopoldsdorfer Straße fahren müssen“, erklärt Berger.

Das – letzlich überschaubare – Verkehrsaufkommen auf dem Güterweg scheint aber jemanden derart zu stören, dass er (oder sie) zu Mitteln greift, die zu Schäden nicht nur an Fahrzeugen führen können. Treten sich Menschen oder Tiere diese Metallteile ein, kann das zu Verletzungen führen.

Zudem macht sich die Täterschaft gleich mehrerer Straftaten schuldig. Ein Sprecher der Polizeiinspektion Leopoldsdorf hat gegenüber der NÖN bestätigt, dass die Beamten bei einer Vort-Ort-Kontrolle ebenfalls platzierte Nägel aufgefunden haben. Derzeit würden Erhebungen und Zeugenbefragungen stattfinden, damit der vorliegende Straftatbestand ermittelt werden kann.

Das Paar Berger/Nell hegt einen Verdacht, möchte diesen gegenüber der NÖN aber nicht äußern. Da laut Sabine Berger auch Essensreste in die Felder gekippt, Fahrzeuge mutwillig beschädigt und Bremsvorrichtungen manipuliert worden sind, wird eine identische Täterschaft vermutet. Sabine Berger und Andreas Nell verfügen über eine Bewilligung seitens der Gemeinde Maria Lanzendorf, welche das Befahren des Güterweges explizit erlaubt.