Aus eins mach zwei. Kürzlich ist von ortsbekannten Unternehmern die Wirtschaftsbund-Ortsgruppe (WB) Maria Lanzendorf gegründet worden. Damit ist die Gruppe Lanzendorf/Maria Lanzendorf Geschichte und in beiden Orten existieren von nun an eigenständige Vereine der ÖVP-Teilorganisation.

Den Grund für die Reorganisation sieht Josef Pfneisl, der neue WB-Obmann für Maria Lanzendorf, in einem „bisherigen organisatorischen Defizit“. Weil aktuell in Maria Lanzendorf rund 40, in Lanzendorf jedoch nur rund 12 Mitglieder im Wirtschaftsbund organisiert seien, habe es Sinn gemacht, die Strukturen entsprechend zu verändern, so der Informatiker und Geschäftsführer der Wiener Firma „BPA Solutions“. Pfneisl ist als als Sohn des ehemaligen Greißlers von Maria Lanzendorf im Ort bestens vernetzt.

Unterstützung von örtlichen Betrieben

„Der Fokus unserer Arbeit liegt in der Vertretung und Unterstützung von örtlichen Betrieben und Selbstständigen“, sagt Pfneisl und erwähnt, dass mit der Gründung der Ortsgruppe Maria Lanzendorf auch wirtschaftlich „neuer Schwung in die ÖVP“ gebracht werden soll. Und: „Der Wirtschaftsbund wird sich künftig auch mit der Organisation von kulturellen Veranstaltungen aktiv am Leben im Ort beteiligen.“

Dem neuen Obmann stehen mit Roman Keglovits (Autohaus Keglovits, Zwölfaxing) und Wolfgang Nell (Secotec, Maria Lanzendorf) zwei Stellvertreter zur Seite. Philipp Nell wird zudem als Jugendbeauftragter in der neu gegründeten Ortsgruppe tätig sein. Deren nun eigenständiges Pendant in Lanzendorf wird interimistisch und bis zu einer neuen Lösung von Wolfgang Nell geleitet.