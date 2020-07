Aus den letzten Gemeinderatswahlen vom Januar 2020 ging die ÖVP Maria Lanzendorf als eigentliche Verliererin hervor. Nach dem Verlust von zwei Mandaten hat sich die größte Oppositionspartei im Ort im Vorstand teilweise neu aufgestellt und erwartet sich dadurch frischen Wind für die Zukunft.

Am vergangenen Freitag haben die Mitglieder der ÖVP im Gemeindesaal den Vorstand der Ortspartei bestellt. Die bisherige Obfrau und geschäftsführende Gemeinderätin Nicole Kramreither ist, nachdem seitens von Ehrenobmann Erich Hempfling Josef Pfneisl als Gegenkandidat für den Obmann-Posten vorgeschlagen worden ist, mit großer Mehrheit in ihrem Amt bestätigt worden. Zudem sind mit Karl Kaltenhauser und Marius Pillwein zwei Stellvertreter der Obfrau gewählt worden.

VP Maria Lanzendorf Leiten die Geschicke des NÖAAB in Maria Lanzendorf (v.l.): Karl Kaltenhauser, Gerhard Schödinger (Landtagsabgeordneter, ÖVP-Bezirksobmann), Christian Kramreither (Obmann und Gemeinderat), Christine Besser (Bezirksgeschäftsführerin), Gerald Hopp (geschäftsführender Gemeinderat), Ernst Viehberger (Teilbezirksobmann) und Herbert Tkacsik.

Finanzreferentin ist anstelle des zurückgetretenen Philipp Nell neu Doris Kornmesser, die gemeinsam mit Eva Rathmanner und Laura Kaltenhauser die Frauenquote im Vorstand der Volkspartei deutlich erhöht hat.

Neues gibt es auch von der Maria Lanzendorfer Ortsgruppe des der ÖVP nahe stehenden NÖAAB (Niederösterreichischer Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund) zu vermelden. Nachdem es seit dem Jahr 2017 eher still um die NÖAAB-Ortsgruppe gewesen ist, wurde die Gemeindegruppe vergangene Woche frisch formiert und Gemeinderat Christian Kramreither ist in das Amt des Obmanns gewählt worden. Teilbezirksobmann Ernst Viehberger und Bezirksobmann Gerhard Schödinger zeigten sich laut einer Aussendung über die Reaktivierung des NÖAAB in Maria Lanzendorf erfreut.