Nikolaus Lauda steht unter Mordverdacht – eine Lesung

Nikolaus Lauda steht unter Mordverdacht. Nikolaus Lauda ist in diesem Fall nicht, wie der Name fälschlicherweise vermuten lassen könnte, eine Größe aus dem Motorsport. Er ist vielmehr ein ehemaliger Polizist und auf der Flucht vor einem Mafia-Clan in Rust am Neusiedlersee untergetaucht. Nikolaus Lauda ist aber auch der Protagonist im von Lukas Pellmann geschriebenen Roman „Tod am Neusiedlersee“. Und aus eben diesem Buch wird der in Wien lebende, aus Essen (GER) stammende Pellmann am 1. Juni (ab 19 Uhr) im Gemeindesaal von Maria Lanzendorf vorlesen.

Rust, am Meer der Wienerinnen und Wiener gelegen, sei nicht nur eine landschaftlich reizvolle Gegend, sondern auch eine historisch spannende Region, sagte Pellmann kürzlich in einem Interview. Irgendwie logisch, dass dann auch die am 24. August erscheinende Fortsetzung des Buches eng mit dieser Region verbunden sein und den Titel „Rache am Neusiedler See“ tragen wird. Vielleicht wird der Autor im Rahmen der durch die Bücherei Maria Lanzendorf organisierten Lesung vom 1. Juni einen kurzen Einblick in das künftige Geschehen rund um den im zweiten Buch als Sicherheitsbeauftragten auf einem Ausflugsschiff arbeitenden Nikolaus Lauda geben.

Die Lesung von Lukas Pellmann wird zudem mit einer Verkostung von Weinen aus dem Weingut Habersack (Weiden am Neusiedler See) unterstützt und abgerundet. Der Anlass im Gemeindesaal von Maria Lanzendorf beginnt am 1. Juni (Donnerstag) um 19 Uhr. Eintritt: freie Spende.

