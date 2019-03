Liest man sich die Postings in der Facebook-Gruppe „Maria Lanzendorf“ durch, erkennt man, dass derzeit viele Bewohner mit Strafen wegen Falschparkens zu kämpfen haben. Sogar vor der eigenen Einfahrt kann es passieren, dass am nächsten Tag eine unangenehme Überraschung auf einen wartet.

Da Maria Lanzendorf eine stark wachsende Gemeinde ist, gibt es seit geraumer Zeit ein Parkplatzproblem, welches in Gemeinderatssitzungen immer wieder Thema ist. In der Sitzung am 13. Dezember 2017 wurde deshalb über das Einsetzen von „Parkraumwächtern“ entschieden, die jedoch vorrangig Geschwindigkeitsmessungen vornehmen sollten. Im offenen Protokoll der Sitzung wird der Einsatzbereich folgendermaßen definiert: „...Geschwindigkeitsmessung durch geeichte Messgeräte und weitere Verkehrssicherungsmaßnahmen. Die Firma (...) stellt auf diesem Gebiet die notwendigen Radarboxen und Messgeräte zur Verfügung.“

Es war nie eine Rede von Strafen. Es wäre zudem angemessen gewesen, die Einwohner zu informieren.“ Grünen Gemeinderat Christoph Lampert

Die Radarboxen sind bisher noch nicht im Einsatz, sollen in den nächsten Monaten aber in der Himbergerstraße, der Achauerstraße, der Hauptstraße und der Wienerstraße aufgestellt werden. Die weiteren Verkehrssicherheitsmaßnahmen sind im Protokoll jedoch nicht explizit ausgeführt.

Im Gespräch mit der NÖN gibt VP-Fraktionssprecher Stephan Roth preis, dass das Abstrafen auch nie besprochen wurde. Im Vertrag mit der Securityfirma, dem der Gemeinderat zugestimmt hat, stehe es aber sehr wohl. Auch FP-Gemeinderat Hermann Raidl verneint, darüber informiert worden zu sein. Laut den beiden wurde der Vertrag niemals im Gemeinderat vorgelegt. Christoph Lampert von den Grünen erinnert sich, dass der Punkt sehr wohl besprochen wurde. „Es war jedoch keine Rede von Strafen“, sagt er. Es sei damals nur um die Präsenz gegangen. Außerdem wurde das Inkrafttreten des Vertrages nie besprochen. Eine Information an die Bevölkerung hätte es aber geben müssen.

SP-Bürgermeister Peter Wolf erklärt auf Anfrage der NÖN: „Die Parkwächter sind beeidete Organe der Straßenaufsicht. Überwacht wird einerseits der ruhende Verkehr, aber es werden auch die Raser in den Wohnstraßen zur Anzeige gebracht. Alleine in den letzten Wochen gab es in den Wohnstraßen wegen massiven Geschwindigkeitsübertritten mehr als 20 Anzeigen.“

Zu den Strafen wegen Falschparkens kam explizit keine Antwort. Es seien jedoch Erneuerungen der Parkplatzmarkierungen vorgenommen worden.