Spätestens seit die ÖVP im März 2018 die Koalition mit der SPÖ aufgekündigt hat, sind sich die beiden Ortsparteien nicht mehr „grün“. Das zeigt sich nicht nur im Ratssaal, sondern auch abseits des politischen Tagesgeschäfts. Auslöser der jüngsten Unstimmigkeiten: Plakate, die an Straßenlaternen fixiert oder an Stangen von Verkehrsschildern angebracht worden sind – was der geltenden Plakatierungsverordnung zuwiderläuft.

Laut Darstellung der ÖVP habe sich ein Bürger über die wegen eines Plakats zur EU-Wahl eingeschränkte Sicht bei der Ausfahrt aus der Arthur-Schmid-Gasse in die Himbergerstraße beschwert. Ein E-Mail-Verkehr zwischen SPÖ-Obmann Thomas Cech und VP-Obfrau Nicole Kramreither, bei welchem laut Letzterer auch beleidigende Worte verwendet worden sein sollen, brachte keine Klärung und die ÖVP legte den Standort dieses und weiterer Plakate des politischen Konkurrenten der Bezirkshauptmannschaft (BH) zur Überprüfung vor.

"Wir haben die Plakate anders platziert"

Im Gegenzug sind auch von der ÖVP angebrachte Plakate durch die BH überprüft worden. Während es gegen die Volkspartei kein Verfahren geben wird – Nicole Kramreither: „Wir haben die Plakate anders platziert“ – musste die SP eine Stellungnahme abgeben. Auch Cech rechnet nach dem Kontakt mit der BH nicht mit einer Bestrafung.

Die SPÖ bezeichnet das Vorgehen der ÖVP als „Schmutzkübelaktion“, vermutet als Beweggrund „Machtbesessenheit“, bezeichnet auf Facebook den politischen Gegner als „Öffentliche Verhinderungs-Partei“ und hält fest, dass ein „normales und förderliches Zusammenarbeiten für die Gemeinde“ derzeit nur schwer möglich sei. Die ÖVP werde auf dieses von Emotionen geleitete Posting nicht antworten, hält Nicole Kramreither fest. „Schade, dass das konstruktive Arbeiten zum Wohl der Gemeinde mit einigen Leuten dieser Partei nicht funktioniert“, sagte Kramreither. Ähnlich der Terminus bei der SPÖ: „Irgendwann ist‘s genug. Auch der ÖVP muss klar sein, dass auf eine Aktion eine Reaktion folgt“, erklärte Thomas Cech. Vielleicht bringt ja der Sommer eine Entspannung der Situation.

