Peter Wolf ist Anwalt und Bürgermeister – geht das überhaupt?

Weil der Verfassungsgerichtshof (VfGH) einen Teilsatz in der Rechtsanwaltsordnung (RAO) gestrichen hat, sei es fraglich, ob ab dem 1. November 2023 Rechtsanwälte und -anwältinnen das Amt als Bürgermeister/Bürgermeisterin weiterhin ausüben dürfen. Diesen Sachverhalt stellt ein Artikel im monatlich erscheinenden Fachmagazin „Kommunal“, welches sich primär an die österreichischen Gemeinden richtet, in den Raum. Laut diesem im Juli erschienen Text ist durch die Abänderung von Paragraf 20 der Rechtsanwaltsordnung eine Unvereinbarkeit des Rechtsanwaltsberufes mit dem Bürgermeisteramt entstanden.

„Diese Auslegung ist nach meiner Ansicht – und nach Ansicht der Rechtsanwaltskammer – zu weit gehend“, sagt Peter Wolf (SPÖ), der seit Februar 2015 Maria Lanzendorfs Bürgermeister ist. Im Hauptberuf leitet Rechtsanwalt Wolf in Mödling eine Kanzlei und wäre somit direkt betroffen. Würde die erwähnte Unvereinbarkeit bestehen, so müsste die Rechtsanwaltskammer zuerst den als Rechtsanwälten tätigen Bürgermeistern die Streichung aus der Liste der Rechtsanwälte androhen, ist Wolf überzeugt. „Da dies aber einem weit höherstehenden Gesetz, nämlich dem Verfassungsgesetz auf freie Berufswahl und Gewerbeausübung sowie EU-Regeln und der Menschenrechtskonvention widerspräche, müsste ein betroffener Rechtsanwalt den VfGH und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anrufen. Vor dort wäre eine eindeutige Position zu erwarten, da es in der EU üblich ist, dass Rechtsanwälte auch die Aufgabe als Bürgermeister wahrnehmen.“

Gemäß Wolf arbeite zudem das Justizministerium an einer Neufassung des Paragrafen 20, der die Unvereinbarkeit bestimmter Nebenbeschäftigungen mit der Ausübung der Rechtsanwaltschaft regelt. „Daher besteht derzeit keinerlei Gefahr, dass sich Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zurückziehen, weil sie auch Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte sind“, sagt Wolf auf Anfrage der NÖN.

Die Unsicherheit in dieser Frage hat sich jüngst ergeben, weil sich der VfGH mit einem Vorstoßeiner Mitarbeiterin einer Gemeinde zu beschäftigen hatte. Die Abteilungsleiterin des Bürgerservices wollte auf ihre Funktion auch während der Ausübung der Rechtsanwaltschaft nicht verzichten. Die RAO wies hingegen den Eintrag in die Liste der Rechtsanwälte wegen Unvereinbarkeit ab. Die Gemeindemitarbeiterin zog den Fall weiter an den Obersten Gerichtshof und dieser wandte sich an den VfGH. Paragraf 20 der RAO lautete: „Mit der Ausübung der Rechtsanwaltschaft ist unvereinbar: a) die Führung eines besoldeten Staatsamtes .... sowie jede entgeltliche Tätigkeit zu verstehen, die unter der Leitung der obersten Organe des Bundes oder Länder .... durch ernannte berufsmäßige Organe erfolgt.“ Die Streichung des letzten Teils („durch ernannte berufsmäßige Organe“) stellt laut „Kommunal“ eine Unvereinbarkeit dann auch für gewählte Organe her. Zu ebendiesen zählen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, welche in ihrem Wirkungsbereich die Angelegenheiten des Bundes oder des Landes unter Weisung des zuständigen Bundes- oder Landesorgans zu vollziehen haben.