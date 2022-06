Schüsse auf Reifen führten vor Gericht

Werbung Computer Köck Anzeige Sicher gegen Cyberkriminalität

Ein Transport von zwölf Stangen Aluprofilen von Österreich nach Serbien am späteren Abend des 16. März dieses Jahres, der im Gewerbegebiet von Maria Lanzendorf eingeladen werden sollte, endete mit zwei zerschossenen Reifen und einer Anklage am Landesgericht Korneuburg.

Verantworten musste sich ein 37-jähriger selbstständiger Serbe, der den Transport in Auftrag gab und im Streit um diesen geschossen haben soll. Die Vorgänge an diesem Abend klangen in den Einvernahmen der unterschiedlichen Beteiligten einigermaßen verwirrend. Einerseits erklärte sich das vermeintliche Opfer, der Besitzer des Autos, dessen Reifen zerschossen wurden, bereit, den Transport durchzuführen. Er nahm auch das Geld des Angeklagten und begann einzuladen. Allerdings nur, um kurze Zeit später die Fahrt zu verweigern und die Profile wieder auszuladen. Kurioserweise belud er sein Fahrzeug allerdings ein weiteres Mal mit dem Material, wie ein Zeuge (45) schilderte.

Irgendwann in diesem Transport-Verwirrspiel hörte dieser Zeuge „zwei Platzer“ und der 45-Jährige sah den Angeklagten danach etwas hinten in seinen Hosenbund einstecken: „Aber das hätte alles sein können.“ Tatsächlich konnten in einem Reifen Munitionsteile des Kalibers 7,65 festgestellt werden.

Allerdings gab das Opfer bei seiner Einvernahme auch an, dass der 37-Jährige ihn danach regelrecht angebettelt hätte, den Transport doch noch durchzuführen. „Also, irgendwas war“, mutmaßte Richter Martin Bodner zu Recht.

Das „was“ war jedoch beim besten Willen nicht restlos aufzuklären, zumal das Opfer, als wichtigster Zeuge, nicht erschien. So war es am Ersten Staatsanwalt Peter Zimmermann indirekt auch die Position des Verteidigers zu übernehmen, indem er zwar pflichtgerecht den Strafantrag aufrecht hielt, aber „schon zu Zweifeln neigte.“ Die Widersprüche der Aussagen sowie die lückenhafte und unlogische Schilderung des vermeintlichen Opfers, ergaben in Summe einen rechtskräftigen Freispruch für den 37-Jährigen.

