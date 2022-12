Spatenstich für Sportvereinshaus vor Projektvergabe

Noch ist nicht in trockenen Tüchern, wie das künftige Vereinshaus und Garderobengebäude am Sportplatz des SC Maria Lanzendorf genau ausschauen sollen. Die Auftragserteilung an einen Generalunternehmer, der das bestehende Gebäude sanieren und einen geplanten Zubau mit genügend Garderoben und Nasszellen erstellen wird, erfolgt erst in der Gemeinderatssitzung am heutigen Mittwochabend.

Dennoch haben der Bürgermeister, die Verantwortlichen des Sportvereins, einige Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sowie Vertreter der ortsansässigen Firma Aksa Bau, die die Pläne für die Einreichung erstellt haben, am Dienstag der Vorwoche bereits den Spatenstich ausgeführt. Mit diesem Akt beginnt die fünf Jahre dauernde Frist, in welcher das Projekt fertiggestellt werden muss.

Das Projekt soll in Summe rund 650.000 Euro kosten. 238.000 Euro an Förderungen und Bedarfszuweisungen durch das Land Niederösterreich und den Fußballverband liegen vor. Laut einer Berechnung der Firma Aksa Bau kann der Sportverein Arbeitsleistungen in der Höhe von 107.000 Euro beisteuern.

