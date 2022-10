Sportplatz-Frage: Grüne sehen rot

Wie in Leopoldsdorf löst die Sportplatz-Frage auch in Maria Lanzendorf „atmosphärische Störungen“ in der Koalition aus. Die von Bürgermeister Peter Wolf (SPÖ) initiierte „Arbeitsgruppe Sportplatz“ ist aktiv. Noch nicht die große, beratend tätige und weitergehende Ideen entwickelnde Gruppe, wohl aber die „Leitungsgruppe“.

Die Zielsetzung dieser etwas kleineren Gruppe: Mit dem Planer ein Projekt auf die Beine stellen, damit das Vereinsgebäude des SC Maria Lanzendorf saniert und mit einem Zubau ergänzt werden kann. Angenommene Kosten (Stand September 2022): 650.000 Euro, wovon der Anteil für die Gemeinde rund 342.000 Euro betragen soll.

Die „Leitungsgruppe“ besteht aus den Obleuten der Ausschüsse „Finanzen“, „Bau“ und „Sport“ sowie einem weiteren Vertreter dieser Ausschüsse – ausschließlich Mandatare von SPÖ und ÖVP – sowie zwei Personen des Sportvereins. Nicht vertreten sind hingegen die Grünen. Das stößt deren Obmann, Vizebürgermeister Christoph Lampert, sauer auf – immerhin ist man Koalitionspartner der SPÖ.

„Die Ausladung aus der Leitungsgruppe zur Sanierung/Neubau eines Vereinsgebäudes ist ein schweres Foul des Koalitionspartners“, sagt der Vizeortschef, „das Projekt birgt das Potential, dass andere unbedingt notwendige Projekte nicht durchgeführt werden können. Hier ist jede konstruktive Stimme gefragt, damit das Projekt nicht in einem ähnlichen finanziellen Desaster endet, wie die Renovierung des Kulturhauses.“ Lamperts Zugang ist, dass zuerst ein für die Gemeinde machbarer Finanzierungsplan mit Ausgabendeckelung und Lösung für allfällige Kostenüberschreitungen vorliegen sollte.

Laut SPÖ-Bürgermeister Wolf hätten die Grünen mit ihrer Stimmenthaltung bei der Auftragserteilung an einen Planer ihre kritische Haltung klar gemacht. Dass es gegenüber einer „grünen Beteiligung“ in der Leitungsgruppe Vorbehalte gebe, sei deshalb nachvollziehbar. „Christoph Lampert betont, nicht gegen das Projekt als solches zu sein. Aber ohne jetzige Planung kein Projekt. Wir müssen, damit die 238.000 Euro Bedarfszuweisungen von Land und Fußballverband fließen, heuer den Spatenstich setzen.“

In einem anberaumten Koalitionsgespräch soll eine Annäherung zwischen SPÖ und Grünen erreicht werden.

